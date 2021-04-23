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Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş'ın koronavirüs tedavisi hastanede sürüyor

Anadolu Ajansı

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi iki gün önce pozitif çıkan Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş'ın tedavisi hastanede devam ediyor.

BURSA Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, salı günü yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığını ve evinde dinlenmeye başladığını hatırlattı.

Doktorların tavsiyesi üzerine dünden beri tedavisinin hastanede devam ettiğini belirten Aktaş, "Genel sağlık durumum gayet iyi. Mesaj gönderen, telefon eden, sosyal medyadan 'geçmiş olsun' mesajları ileten herkese yürekten teşekkür ediyorum. Allah hepinizden razı olsun. Rabbim mübarek günler hürmetine şifa bekleyen tüm hastalara 'Şafi' ismiyle şifalar nasip eylesin. Aramızdan ayrılan kardeşlerimizi tekrar rahmetle anıyorum. Gayet iyiyim hamdolsun" açıklamasında bulundu.

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