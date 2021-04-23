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POLİTİKA

Ekrem İmamoğlu cumhurbaşkanı adayı olacak mı? 'Hayır' diyemedi

İSTANBUL Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Habertürk'te gazetecilerin sorularını cevapladı. Cumhurbaşkanı adayı olup olmayacağı sorusuna "aday gösterirlerse olurum" anlamında cevap verdi...

Habertürk'te gazetecilerin sorularını yanıtlayan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Mehmet Akif Ersoy'un "Cumhurbaşkanı adayı olacak mısınız?" sorusuna şu yanıtı verdi: 

- Ben İBB ilçe başkanıydım, adayım demedim, önerildim. İlçe Belediye Başkanıydım adayım demedim. Hatta ön seçim istedim. Büyükşehir Belediye Başkanlığı için benden bir şey duydunuz mu? Benim sayın Genel Başkanım Kemal Kılıçdaroğlu ve ittifakımızın Genel Başkanı sayın Meral Akşener uygun görmüşler doğru aday demişler. Aday yaptılar. Onun için ben aday değilim, ben hiç aday olmadım ki. Hiçbir şeye aday olmadım. Benim derdim bu kadim kent. En başarılı en demokrat belediye başkanı olmak.

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