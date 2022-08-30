Vegan anneye, 'yetersiz besleyerek oğlunu öldürmek' suçundan ömür boyu hapis cezası 

Amerika Birleşik Devletleri'nin Florida eyaletinde, küçük yaştaki oğlunun yetersiz beslenmeden kaynaklı ölümü nedeniyle "cinayetten" hüküm giyen vegan bir kadın, çıkarıldığı mahkemece ömür boyu hapis cezasına çarptırıldı.

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ABD'de Vegan anneye, oğlunun 'yetersiz beslenmeden ölümü' nedeniyle ömür boyu hapis cezası verildi. Florida eyaletinde, küçük yaştaki oğlunun yetersiz beslenmeden kaynaklı ölümü nedeniyle "cinayetten" hüküm giyen vegan bir kadın, çıkarıldığı mahkemece ömür boyu hapis cezasına çarptırıldı.

Ağırlaştırılmış çocuk istismarı

Ailesi gibi katı bir vegan diyeti uygulayan 38 yaşındaki Sheila O'Leary isimli kadın, haziran ayında altı suçtan hüküm giymişti. Ezra O'Leary'nin ölümüyle ilgili olarak yöneltilen suçlar birinci derecede cinayet, ağırlaştırılmış çocuk istismarı, ağırlaştırılmış adam öldürme, çocuk istismarı ve iki kez çocuk ihmali suçlarıydı.

Cezası 4 kez ertelenmişti

Florida'daki Lee Bölge Mahkemesi'nde görülen davada annenin cezası daha önce dört kez ertelenmişti. Eşi Ryan Patrick O'Leary de hapiste tutuluyor ve aynı suçlamalardan yargılanmayı bekliyor.

Müfettişler, ailenin sadece çiğ meyve ve sebze yediğini, ancak çiftin yürümeye başlayan çocuğun anne sütüyle beslendiğini söylediğini belirtti.

18 aylık çocuk 8 kilo olarak öldü

Polis raporunda ise 18 aylık erkek çocuğun 8 kilo ağırlığında ve hayatını kaybettiği Eylül 2019'da da 7 aylık bir bebek büyüklüğünde olduğu yer aldı.

Soruşturma heyeti Cape Coral kasabasında yaşatan vegan çiftin 3 ve 5 yaşlarında iki çocuğunun daha olduğunu ve onların da yetersiz beslendiğinin belirlendiğini bildirdi.

Mahkeme kayıtlarına göre Virginia'da daha önce yaşanan benzer bir yetersiz beslenme vakasında bir başka çocuk biyolojik babasına teslim edilmişti.