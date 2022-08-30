Cübbeli Ahmet Hoca ile CNN Türk savaşı kızıştı! Ahmet Hakan: Sadece sen mi konuşacaksın Cübbeli?

Caner Taslaman CNN Türk ekranlarında "namaz kılmayan öldürülebilir" diyen Ebubekir Sifil'i eleştirdi. Cübbeli Ahmet Hoca, Taslaman'ı ekrana çıkardı diye CNN Türk'e ve Talmasan'a cevap vermedi diye Diyanet'e yüklendi. Hürriyet Yayın yönetmeni Ahmet Hakan da "Herkes susacak bir tek sen mi konuşacaksın? Cübbeli" diyerek Cübbeli Ahmet'e sert çıktı.

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İlahiyatçı Ebubebikir Sifil'in "Namaz kılmayanlar öldürülebilir" sözleri üzerine Caner Taslaman, CNN Türk ekranlarına bağlanıp, Ebubekir Sİfil'i eleştirdi. Bunun üzerine Cübbeli Ahmet Hoca olarak bilinen Ahmet Mahmud Ünlü, "Türkiye'nin yüzde 80'i namaz kılmıyor hepsini öldürmek lâzım' dedi diye Ebubekir Sifil Hoca'ya iftira attı" deyip Caner Taslaman, CNN Türk ve Diyanet'i eleştirip tekdir etti. Cübbeli Ahmet Hoca'ya cevap bugün Hürriyet'in tepe ismi Ahmet Hakan'dan geldi. İşte Ahmet Hakan'ın o yazısı:

Herkes susacak bir sen mi konuşacaksın!

Cübbeli, CNN Türk’te kaç defa ekrana çıktı. Görüşlerini uzun uzun anlattı. Sözlerinin tümüne katıldık mı? Tabii ki katılmadık.

Fakat CNN Türk’te üstelik telefonla, üstelik kısacık Caner Taslaman çıkınca...

Cübbeli, “Onu niye konuşturdunuz?” diye CNN Türk’e dil uzatıyor.

Ne istiyorsun Cübbeli?

Herkes susacak, bir tek sen mi konuşacaksın?

Yanlış, doğru... Bırak başkaları da görüşlerini açıklasın.

Niye rahatsız oluyorsun ki?

“İyi ama onun ilmi yeterli değil” mi diyorsun?

İyi de senin için de aynı cümleyi kuranlar var, görmüyor musun?

Televizyon kanalları, “ilim ölçer” makineleri değildir.

Görüşlerin aktarıcısıdır.

Şunu bir türlü öğrenemedin gitti.

Ebubekir Sifil ne demişti? Daha önce de bir çok açıklamasıyla eleştiri oklarının hedefi olan ilahiyatçı Ebubekir Sifil, "Bir adam var çok laubali davranıyor. Efendim, aslında namazın önemini biliyor. Kılmamak için herhangi bir meşru mazereti yok. Yani eli sağlam ayağı sağlam suya kavuşmuş, abdest alma sıkıntısı yok, namaz kılma sıkıntısı yok, zaman sıkıntısı yok vesaire. Bu adam keyfi olarak namazı sürekli biçimde aksatıyorsa cezaya çarptırılır. Çağırılır, azarlanır. Çağırılır, tekdir edilir. Çağırılır, dövülür. Devam ederse taziren öldürülebilir." ifadelerini kullanmıştı.

Cübbeli Ahmet Hoca ne demişti?

- "Türkiye'nin %80'i namaz kılmıyor hepsini öldürmek lâzım." dedi diye Ebubekir Sifil Hoca'ya iftira atan Caner Taslaman'ı şiddetle kınıyor ve Türkiye'de başta Diyânet olmak üzere hiçbir kurumda din adamı kalmamış gibi bu konuda bilgi sormak üzere Caner Taslaman'ı çıkaran CNN Türk'ü de tekdîr ediyorum.

- Zîrâ Caner Taslaman hiçbir İslâmî kaynağı Arapça metninden ilk kaynağından okuyup mânâ verecek bir ilme sahip değildir. Hâl böyleyken din adına hüküm vermek bu adama mı kalmıştır? Ayrıca o kanalda mezhep imamlarımıza iftirâ ederek "O dönemin müctehidleri siyâsîlerin baskısı altında kalmışlardır." diye bir hezeyân savurmuştur.

- Oysa İmâm-ı Âzâm Efendimiz kadılık makâmını kabul etmemek için hapislerde süründürülmüş ve şehâdetine sebep olmuştur. Ahmed ibni Hanbel yine o dönemin Mu'tezile rejiminin görüşlerine katılmadığı için 2,5 sene hapislerde eziyet çekmiştir kırbaçlanmıştır.

- Müctehid imamlarımız asla tâviz vermemişlerdir. Eğer Diyânet yetkilileri bu konuşmayı duymadıkları için tepki vermedilerse yazıklar olsun. Yok eğer duydular da tepki vermedilerse iki kere yazıklar olsun.