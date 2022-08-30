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Katliam gibi kaza! Minibüs ile kamyon çarpıştı: 16 ölü var

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Katliam gibi kaza! Minibüs ile kamyon çarpıştı: 16 ölü var

 İRAN'dan gelen kaza haberi korkunç! Huzistan eyaletinde minibüs ile kamyonun çarpışması sonucu 16 kişi hayatını kaybetti. Minibüste işçilerin olduğu bildirildi.

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İran'ın güneybatısındaki Huzistan eyaletinde sezonluk işçileri taşıyan bir minibüs ile kamyon çarpıştı. Acil durum ekipleri ile 11 ambulans olay yerine sevk edildi.

Eyalet sağlık yetkilileri tarafından yapılan açıklamada, kazada en az 16 kişinin hayatını kaybettiği, 8 kişinin de yaralandığı aktarıldı. Kazanın nedenine ilişkin soruşturma başlatıldı.

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