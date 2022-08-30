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Fenerbahçe ayrılığı resmen duyurdu! Sezon başında transfer edilmişti

Fenerbahçe ayrılığı resmen duyurdu! Sezon başında transfer edilmişti

Fenerbahçe, transfer sezonunun başında Watford'dan kadroya dahil edilen Tiago Çukur'un, Belçika 2. Lig ekibi Dender'e kiralandığını duyurdu.

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Fenerbahçe'de Tiago Çukur Belçika 2. Lig ekiplerinden Dender'e kiralandı. Sarı-Lacivertli kulübün konuyla ilgili yaptığı açıklamada; "Profesyonel Futbol A Takım oyuncularımızdan Tiago Çukur, Belçika challenger pro lig ekiplerinden FCV Dender’e bir yıllığına kiralanmıştır. Futbolcumuza başarılı bir sezon diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Tiago Çukur'un kariyeri

Futbola Hollanda’da Zeeburgia takımının altyapısında başlayan 19 yaşındaki santrfor, ardından AZ Alkmaar altyapısına transfer oldu.

2020’de serbest oyuncu olan Çukur, 2021’de Watfod’un U-21 takımına geçiş yaptı. Genç golcü, geçtiğimiz sezonu Doncaster Rovers takımında kiralık olarak geçirdi. Bugüne kadar toplamda 55 maça çıkan Tiago Çukur, 15 gol atıp iki asist yaptı.

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