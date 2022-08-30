Tuğçe Kazaz'ın LGBT açıklaması herkesi ikiye böldü! "Tercih değil dayatmadır"

Son dönemde sözleriyle gündemlerden düşmeyen eski manken ve ünlü oyuncu Tuğçe Kazaz yaptığı 'LGBT' açıklamalarıyla gündeme bomba gibi düştü.

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Miss Turkey 2021 adlı güzellik yarışmasında birinci seçilen Türkiye'nin en ünlü mankenlerinden Tuğçe Kazaz aynı zamanda birçok ünlü yapımda rol almıştı. 2005 yılında nikah masasına oturduğu Yunanistanlı oyuncu Yorgos Seitaridis ile olan evlilik sürecinde Hristiyanlık dinini kabul eden ünlü model uzun süre gündemlerden düşmemişti.

2008 yılında eşinden ayrılan ünlü manken büyük bir değişim geçirerek dinini değiştirmiş ve Müslüman olmuştu. Müslüman olduktan sonra yaşantısını tamamıyla değiştiren ünlü model son haliyle herkesi şaşırtmıştı.

Son zamanlarda İslamofobiklikle ve muhalefetle ilgili söylediği sözlere bazı kesimlerin tepkisini toplayan Kazaz bu defa Sabah Gazetesinde yaptığı bir röportajda LGBT hakkında söyledikleriyle tepki topladı.

"Dekolte giyinmenin cesurluk olduğunu düşünüyordum"

Tuğba Kalçık'ın sorularını yanıtlayan Tuğçe Kazaz modellik yılları hakkında sorulan soruya " Kayıp bir dönemdi benim için. 20'li yaşlarımdaki Tuğçe'yi bugün görsem ona çok kızardım. Kendine, kalbine, vicdanına, organlarına bu kadar haksızlık ettiği için. Hatta mümkün olsa o Tuğçe'yi boğmak ister, iki dakika aynı masada oturmazdım. Daha önce maddi dünyanın içindeydim. Maddiyatta kazanmanın önemli olduğunu, asıl gücün maddi güçle yükselmek olduğunu, daha çok açılmanın değerli olduğunu, dekolte giyinmenin cesurluk olduğunu düşünen biriydim. Evet çok para kazanıyordum, gittiğim her yerde kapılar bana açılıyordu, popülerdim, beğeniliyordum ama mutsuzdum." diyerek yanıt verdi.

"Ruhum ikna olmadı"

Bir dönem Hristiyan olması hakkında "hayat enerjisinin kaynağına ulaşmak için bir arayışa girdim. Bu uzun soluklu bir arayışın sonucunda İslamiyet'in; kendimi gerçekleştirmek, özüme ulaşmak ve enerji frekansımın en yüksek seviyesini yakalamak için, donanım ve yazılımıma en uygun sistem olduğunu keşfettim. İslamiyet'i keşfedene kadar birçok dini, inanışı, öğretiyi inceleyip okudum. Arayış sürecinde yoluma Hristiyanlık çıktı. Ne var ki Hristiyanlığa geçtikten sonra içimdeki o boşluk daha da derinleşti, ruhumu kandırmaya, bu inancın gerçekliğine inandırmaya çalışsam da ruhum bir türlü ikna olmadı. İşte bu noktada ruhumu ikna eden tek kaynak Kur'an-ı Kerim oldu." dedi.

"LGBT tercih değil dayatmadır"

Ardından gündeme damga vuran LGBT konusu hakkında açıklama yapan Kazaz ""Ben bireysel özgürlüklere çok değer veriyorum, kişilerin tercihlerine müdahaleyi doğru bulmuyorum ve korunması gerektiğine inanıyorum. Dolaysıyla burada söyleyeceklerim kesinlikle LGBT'li bireyleri hedef almıyor. Söyleyeceklerim onların tercihiymiş gibi onlara cinsiyetsizliği dayatan küresel LGBT lobisine karşı. Çünkü gençlerimiz kasten buna özendiriliyor ve yönlendiriliyor. LGBT bir tercih değil dayatmadır."

"Şeytanı bugün durdurmazsak..."

"LGBT aileyi yok etmek, nesli durdurmak, nüfusu azaltmak, dini ortadan kaldırmak, bu nesilleri ulus devletlere düşmanlaştırarak yıkmak ve şeytani düzenin sağlayıcısı olan tek dünya devletini kurmak için küresel şeytanın hayata geçirdiği bir operasyon ve Allah'a karşı açtığı bir savaştır. Şu an dünyanın süper gücü ne ABD ne Çin'dir. Tek süper güç vardır dünyada o da LGBT lobisidir. Buna karşı çıkan devletleri bile yıkacaklar. O nedenle bu şeytanı bugün durdurmazsak o şeytan yarın insanlık neslini durduracak. Ne yazık ki, bu lobi sanat camiasından da bazı isimleri kendi amaçları için kullanıyor." dedi.