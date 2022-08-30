Kokoreç ustalarını bile kıskandıran evde kokoreç tarifi! Deneyen bir daha hazır almak istemiyor

En iyi kokoreçi evde nasıl yapabileceğinizi biliyor musunuz? Bu enfes kokoreç tarifi sayesinde eşiniz dostunuz evinizden çıkmayacak. Kokusunun bütün apartmanı saracağı bu kokoreç için komşularınız sıraya girecek. En ünlü kokoreç ustaları bile sizden tarif isteyecek. Evde kokoreç işte böyle yapılır...

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Geçmişten günümüze kadar ulaşan, tadı damaklarda kalan kokoreç, hem Anadolu'da, hem de Balkan ülkelerinde çok fazla ilgi gören ve çok fazla tüketilen bir yemektir. Koyunun ince bağırsağından yapılan kokoreç, sokak lezzetleri denildiğinde ilk akla ve akla geldiğinde herkesin canının çektiği gelen yemekler arasında ilk sıralardadır. İnce dilimlenmiş etler, baharatla karıştırıldıktan sonra ekmeğin arasına konulur. Dışarıda satılan kokoreçler, uzun bir şişe katılır ve ateşte döndürülerek pişirilir. Peki, evde kokoreç nasıl yapılır? Listedeki malzemeler hazırsa, ev yapımı kokoreç tarifi için kolları sıvayın, herkese parmaklarını yedirin. İşte ev yapımı kokoreç tarifi...

Ev yapımı kokoreç için malzemeler:

- 4 dilim hazır kokoreç

- 1 domates

- 2 sivri biber

- Tuz

- 2 yemek kaşığı ayçiçeği yağı

- Karabiber

- Kırmızı pul biber

- Kekik

Evde kokoreç yapılışı:

Evde kokoreç yapımına ilk olarak, aldığınız kokoreçi yuvarlaklar halinde ısınmış bir tavanın içerisine atmakla başlayın. Tavaya aldığınız kokoreçlerin ağır ağır, yavaş yavaş pişmesine özen gösterin. 6-7 dakika boyunca kokoreçleri kendi yağında pişirin. 6-7 dakika kadar sonra kokoreçleri ocaktan alın ve bir kenara koyup bekletin. Daha sonra bir tava daha alın ve içine biraz sıcı yağ dökün. Sıvı yağ ısınırken, siz o sırada domateslerin kabuğunu soyup ince küpler halinde kesin. Sivri biberleri de ince ince kıyın. Bu iki malzemeyi yağ koyduğunuz tavanın içine ilave edin ve soteleyin. Domatesler ve biberler pişerken, 6-7 dakika pişirdiğiniz halka kokoreçleri küçük parçalar haline gelecek şekilde kesin. Domates ve biberler suyunu çekmeye başladığında içerisine, az önce doğradığınız kokoreçleri ekleyin ve hepsini birkaç dakika kavurun. Son olarak baharatları da ekleyerek kavurma işlemini tamamlayın. Hazırladığınız kokoreçleri, yağa bandırılmış ekmek içlerine doldurup, ayran ya da şalgam suyu ile birlikte servis edebilirsiniz. Afiyet olsun...

Püf noktalar:

- Kokoreçleri güvenilir bir yerden alın.

- Kekik kullanmanız, kokoreçin lezzetini büyük oranda arttırır.

- Kokoreçleri orta ateşte pişirin, daha lezzetli olur.

- Baharatları ölçülü bir şekilde kullanın. Ufak bir ölçü bozukluğunda kokoreçlerin lezzeti bozulabilir.

- Servis etmeden önce ekmekleri, tavadaki yağa batırın.