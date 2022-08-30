Faydalı diye fazla tüketmeyin! Aşırıya kaçınca vücuda zararları saymakla bitmiyor

Kahvaltılarınızın ve yemeklerinizin vazgeçilmezi domates kokusu, lezzeti ile sofralarınıza renk katıyor. Birçok faydası olduğu bilinen domatesinde fazla tüketilmesi sonucu zararları olabiliyor. İçerdiği vitamin ve mineraller sayesinde birçok derde deva olan domates fazla tüketilirse ne olur? Domastesin faydaları ve zararları nelerdir? İşte domatesin hiç bilinmeyen fayda ve zararlarını sizleri için derledik...

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Kahvaltı sofralarının vazgeçilmezi domatesi seven çoktur. Domatesin kullanım alanı sofralarımızda oldukça fazladır. Domatesi bazen bir salatada bazen bir çorbada bazen de yemeklerin tariflerinde kullanırız. Birçok faydası olduğu bilinen domatesin fazla tüketildiğinde zararları olduğunu biliyor muydunuz? İşte kansızlığı önleyen, cildin ve göz hastalıklarının tedavisine yardımcı olan, saça bile faydası olan şifa kaynağı domatesin fazla kullanıldığında ortaya çıkardığı bazı sorunlar...

Fazla domates tüketmenin zararları

*Reflü

Domates oldukça fazla asitli bir meyvedir. Fazla tüketildiğinde mide asitlerinin dengesini bozacağından mide yanması, gaz sıkışması şikayetleriniz ortaya çıkabilir. Kısacası asit reflüsüne neden olabiliyor.

*Böbrek taşı

Fazla domatesi tüketmek böbrek taşına neden olabilir. Oksalat böbrek taşı oluşumuna neden olan bir mineraldir. Domatesin içerisinde bulunan oksalat minerali fazla olduğundan vücutta birikerek taş oluşmasına neden

*Cildinize zarar verir

Fazla domates tüketimini sonrasında cildinizle lekeler oluşabilir. Cildin rengini değiştiren kandaki aşırı likopenin artması sonucu yüz ve sırt kısmında belirgin şekilde dikkat çeken bu lekeler meydana gelir. Domates likopen bakımından oldukça zengin bir meyvedir.

*İshal olabilirsiniz

Fazla domates tüketimi sonucu ishal olabilirsiniz. Domatesin içerisinde bulunan salmonella bakterisi ishale yol açar. Ayrıca oldukça fazla asitli olan domates, mideyi yoracağından daha fazla yanma ve şişlik sorunu ile karşı karşıya kalabilirisiniz.

*Alerji olabilirsiniz

Domates alerjen bir besindir. Domatese alerjisi olan veya fazla tüketen kişilerde ağız, dil ve yüzde şişme, hapşırma ve boğaz tahrişi gibi rahatsızlık baş gösterebilir. Ayrıca gün içinde her öğünde bolca domates yiyorsanız; cildinizde kızarıklık ve kaşıntı beklenebilir.

Domates tüketmenin fayları

*Kansızlığı önler

Domates yemek kansızlığa iyi gelir. Domateste bulunan yüksek miktardaki C vitamini anemiye karşı (kansızlığa) koruma sağladığının bir göstergesi olarak kabul edilmektedir.

*Cildinize iyi gelir

Domatesler yüksek su içeriğiyle cildinizi nemlendirir ve sağlıklı ve parlak tutar. Ssivilceleri tedavi etmeye, güneş yanığını yatıştırmaya ve donuk cildi canlandırmaya yardımcı olur.

*Vitamin ve besin kaynağı

Büyük bir antioksidan kaynağı olmasının yanı sıra, domatesler lif bakımından da zengindir ve kalorisi düşüktür. Böylece, tokluğu arttırır ve hatta kalori alımını azaltır, böylece kilo kaybına yardımcı olurlar. Ayrıca günlük vitamin alımının yaklaşık yüzde 20'sini sağlar.

*Gözlere şifa

Domateste C vitamini, flavonoid B kompleksi, tiamin, folat, niasin vitaminler oldukça fazladır. Bu vitaminler sayesinde katarakt ve sarı nokta gibi hastalıklara karşı gözleri koruyor.

Domatesin kalorisi ve besin değeri

İşte küçük bir (ortalama 100 gram) çiğ domatesdeki besin maddeleri:

Kalorisi: 18

Su: %95

Protein: 0.9 gram

Karbonhidrat: 3.9 gram

Şeker: 2.6 gram

Lif: 1.2 gram

Yağ: 0.2 gram