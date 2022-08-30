İnternette gördü ailesinin hayatını değiştirdi! 10 yaşındaki İzmirli kız yaptı büyük avantaj!

İZMİR'de 10 yaşındaki kız internette izlediği video ile ailesinin hayatını değiştirdi. "Bizim çiftliğimize bu lazım" düşüncesiyle, izlediği videoyu babasına gösteren küçük kız, hayvancılıkla uğraşan ailesini temel dertten büyük ölçüde kurtardı.

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Kavak ailesi İzmir’in Ödemiş ilçesinde hayvancılık yapıyor. Ailenin 10 yaşındaki kızları Sümeyra, çocukluğundan beri hayvanların içinde büyümüş ve ailesi gibi üretime ilgi duyuyor. Küçük kız internette üretim videoları izlediği sırada 'maralfalfa'ya denk geldi ve büyük heyecan yaşadı.

Aile dertten kurtuldu

"Bizim çiftliğimize bu lazım" düşüncesi aklında yer eden Sümeyra ailesini harekete geçirdi. Sümeyra’nın fikrinin üzerine ailesi 'maralfalfa' üretimine başladı. Aile 1 yılın ardından aldıkları sonuca inanmakta güçlük çekerken hayvanları için yem derdinden büyük ölçüde kurtuldu.

İlk ekimde rekor kırıldı

İlkbaharda ekimi gerçekleştiren 'maralfalfa' yem bitkisinden Kavak ailesi, ilk seferde 1 dönümde 70 ton hasat yaparak adeta bir rekor kırdı.

Çiftçi Ali Kavak, aynı zamanda kimyasal gübre ya da ilaç kullanımı gerektirmeyen ve sulamada da tasarruf sağlayan kaba yem bitkisinin üretimine başlamaktan memnun olduklarını söyledi.

"Kararsız kalmıştım ama..."

Baba Ali Kavak, "Kızım bana maralfalfa ile ilgili videoları izlettiğinde öncelerde biraz kararsız kalmıştım ama sonra iyi bir araştırma yapıp, dikmeye karar verdim. Nisan ayında diktik, bugün ilk hasadımızı yaptık ve çok memnunuz"

"Hayvanların sağlığı ve katkısı için diktirdim"

Kavak ailesinin 10 yaşındaki kızları Sümeyra ise hayvanları çok sevdiğini söyleyerek, “Ben hayvanların sağlığı ve yem katkısı için bu bitkiyi diktirdim babama, çok memnunum. Hayvanlar maralfalfayı çok güzel yiyorlar. Benim düşüncem hayvanlar her zaman maralfalfa yemeli” diye konuştu.

"Dev kral otu" olarak biliniyor

Türkiye’de hayvan yemi üzerine 30 yılı aşkın çalışmalar yapan ve Uzak Asya’da ‘dev kral otu’ olarak bilinen maralfalfayı ülkeye getiren Turhan Kendirli de çiftçi ve çevre dostu olan yemin keşif hikayesini ve diğer yem bitkilerinden farkını, “Filipinler ve Endonezya seyahatinde böyle devasa bir bitki ile karşılaştım. Hayvan yemi olarak kullandıklarını gördüm ve üzerinde çalışarak, ülkemize getirmeye karar verdim. Uzak Asya’da ıslahtan önceki ham hali ‘dev kral otu’ olarak da bilinen bitkinin, bilim insanları tarafından bir kaç kere ıslah edilerek ortaya çıkardıkları maralfalfanın ülkemize uygun olduğunu gözlemledim." diye konuştu.

Türkiye'de birçok bölgesinde kullanılmaya başlandı

Kendirli, "Maralfalfa, Anadolu’nun bütün coğrafyasında yetişebilir. İç Anadolu’da yaz aylarında, sıcak olduğu zamanda tek hasatlık yetişme olabilir. Ege’ye yaklaştığımızda hasat sayısı ikiye çıkabilir. Hava sıcaklığına göre Ödemiş, Adana, Tire ve Antalya gibi bölgelerde 3 ve üzeri hasat yapılabilir. İlk hasatta 70-80 ton olmakla beraber, ikinci hasatta 100 ve üzeri silaj temini yapılabilir. Türkiye’nin birçok bölgesinde 2 yıldır kullanılan bu yem bitkisinden üretici de oldukça memnun. Bugün ise burada ilk defa bu kadar büyük bir arazide dikim gerçekleştirildi. İlk defa bin metrekarelik bir silaj hasadı yapıldı ve bu bin metrekarelik silaj, ilk hasat olmasına rağmen 70 ton bandında ürün verdi. Bu hem çevre hem de çiftçimiz için çok avantajlı bir kazanım” diye anlattı.

"Bir hayvancı için avantajlı ürün"

Maralfalfa kaba hayvan yem bitkisinin, diğer yem bitkilerinden ayrılan özelliklerini de anlatan Kendirli, “Bu bitkimiz, 20’de 1 oranında toprağı size hediye eder. Çiftçilerimiz, başka ürünlerde 20 bin metrekareden alacağı sonucu, bu üründe bin metrekareden alabilir. Bu da kendisine 17 dönümü hibe eder. Aynı zamanda doğada suyu tüketmeye ve ilaçlı gübrelerle toprakları yok etmeye de engel oluyor. Doğal şartlarda, hayvan gübresiyle yetişen bir bitki. Enerjisi 3 bin 700, protein değeri 18 olan bir bitki. Kendi başına herhangi bir fabrika yemi kullanmadan bir hayvancının yem tedariğini sağlayabilen avantajlı bir ürün” dedi.