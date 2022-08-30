Müge Anlı bile ürktü cin eşi olan muavin kaçırdığı İlahiyat öğrencisi kıza canlı yayında büyü yaptı

İlahiyat örencisi kız evli muavine kaçtı

Ayşe Bağcı'nın annesi Fatma ve babası Mehmet Bağcı kızlarının peşine düşünce dehşete düşüren bir sürece girdi. Kızlarının kaçtığı muavin Mücahit evliydi ve 3.5 yaşında bir çocuğu da vardı. Anne ve baba kızlarını adamın elinden kurtarmak için her yolu denedi. Kızları Ayşe Bağcı muavinin kendisini Tıp Fakültesi öğrencisi olduğunu söyleyerek kandırdığını anlattı. İddiasına göre Mücahit genç kızdan para da almıştı ve ağabeyinin başını kesmekle tehdit etmişti. Kızlarını kurtaramayan anne baba Müge Anlı canlı yayınına çıkınca daha da tuhaf olaylar yaşandı.