Müge Anlı bile ürktü cin eşi olan muavin kaçırdığı İlahiyat öğrencisi kıza canlı yayında büyü yaptı
ATV Müge Anlı ile Tatlı Sert canlı yayınında tuhaf anlar yaşandı. İlahiyat Üniversitesi son sınıf öğrencisi Ayşe Bağcı, eşi ve bir çocuğu olan muavin Mücahit'e kaçtı. Üniversiteli kızın anne ve babası ekrana çıkınca Müge Anlı'da çok tuhaf olaylar ortaya döküldü. Mücahit gerçek eşi dışında bir de Cin eşi olduğunu söyledi. Canlı yayında Ayşe Bağcı'ya öyle bir şey yaptı ki ailesi büyü yapıyor derken Müge Anlı bile şaşkına döndü. İşte ATV Müge Anlı'daki İlahiyat öğrencisi Ayşe Bağcı olayı:
ATV'de yeni yayın dönemine başlayan Müge Anlı'da sıra dışı ve çok tuhaf anlar yaşandı. İlahiyat Fakültesi son sınıf öğrencisi Ayşe Bağcı, evli bir muavine kaçtı. Annesi Fatma ve babası Mehmet Bağcı Müge Anlı ile Tatlı Sert canlı yayınına kızlarını aramaya çıktı. Müge Anlı kızı bulunca ortaya çok tuhaf, işin içine cinlerin büyülerin girdiği bir olay çıktı. Asıl şaşkına çeviren ise canlı yayında biri gerçek biri cinlerden eşi olan muavin Mücahit'in yaptığı bir hareket oldu. Genç kızın anne babası dehşete düşürken Müge Anlı bile ürktü.
24 yaşındaki üniversite öğrencisi Ayşe Bağcı evli bir muavine kaçınca tuhaf olaylar zinciri ekrana taşındı. Konyalı olan genç kız Samsun'daki 19 Mayıs Üniversitesi İlahiyat Fakültesi son sınıfında okuyordu. 2 dersi kalan Ayşe Bağcı sınavlarını vermek için Konya'dan Samsun'a gidince sırra kadem bastı. Bindiği otobüsün muavini Mücahit'e yıldırım aşkına tutulduğunu söyleyen Ayşe Bağcı evli olduğunu bilmesine rağmen her şeyi bir kenara bırakıp onunla Trabzon'a kaçtı.
İlahiyat örencisi kız evli muavine kaçtı
Ayşe Bağcı'nın annesi Fatma ve babası Mehmet Bağcı kızlarının peşine düşünce dehşete düşüren bir sürece girdi. Kızlarının kaçtığı muavin Mücahit evliydi ve 3.5 yaşında bir çocuğu da vardı. Anne ve baba kızlarını adamın elinden kurtarmak için her yolu denedi. Kızları Ayşe Bağcı muavinin kendisini Tıp Fakültesi öğrencisi olduğunu söyleyerek kandırdığını anlattı. İddiasına göre Mücahit genç kızdan para da almıştı ve ağabeyinin başını kesmekle tehdit etmişti. Kızlarını kurtaramayan anne baba Müge Anlı canlı yayınına çıkınca daha da tuhaf olaylar yaşandı.
Koltuğunu yatırırken aşık olduk
Ayşe Bağcı ile kaçtığı evli muavini Müge Anlı bulup canlı yayına bağladı. Muavin Mücahit, Ayşe Bağcı ile otobüste tanıştıklarını belirterek şunları anlattı: 'Ayşe uyuyordu, düşmesin diye koltuğunu yatırırken korkup uyandı ve elimi tuttu. O anda yıldırım aşkına tutulduk birbirimizden etkilendik. Telefonlarımızı aldık. Ayşe Samsun'a sınava gidiyordu orda yurtta kalacaktı. Bir gün sonra Ayşe yurttan çıkıp Trabzon'a benim yanıma kendisi kaçıp geldi. Birlikte pikniğe gittik'.