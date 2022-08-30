BIST 3.165
DOLAR 18,18
EURO 18,27
ALTIN 1.012,90
HABER /  DÜNYA

Belçika'da enflasyon 46 yılın zirvesinde

Belçika'da enflasyon 46 yılın zirvesinde

Belçika'da enflasyon, ağustosta yüzde 9,94 ile 1976 yılından beri ölçülen en yüksek seviyeye ulaştı.

Abone ol

Belçika İstatistik Kurumu (Statbel), ülkenin ağustos ayı enflasyon verilerini yayımladı.

Verilere göre, Belçika'da temmuz ayında yüzde 9,62 olan enflasyon, ağustosta 9,94'e çıktı. Böylece ülkede enflasyon, Mart 1976'dan bu yanan ölçülen en yüksek seviyeyi gördü.

Belçika'da en son 46 yıl önce enflasyon yüzde 9,96 seviyesinde ölçülmüştü.

Ülkede, çekirdek enflasyon ise ağustosta yüzde 5,74'e yükseldi.

Ağustos ayında en önemli fiyat artışları elektrik, doğal gaz, ekmek, tahıl ürünleri, giyim, tatlı, alkollü içecekler, otel odası, et ve kişisel bakım ürünlerinde gerçekleşti.

Ülkede enflasyondaki yükselişin ana nedeni ise enerji oldu. Enerjideki fiyat artışı yüzde 49,81'i buldu. Enerji ürünlerinin ağustos ayı enflasyonuna katkısı yüzde 4,43 düzeyinde gerçekleşti.

Belçika'da ağustos ayında 1 yıl öncesine kıyasla doğal gaz fiyatı yüzde 106,9, elektrik fiyatı yüzde 57,2, kalorifer yakıtı fiyatı yüzde 52,6, uçak bileti fiyatı yüzde 41,1, yağ fiyatı yüzde 29,3, mazot fiyatı yüzde 26,3 ve deniz ürünleri fiyatı yüzde 24 arttı.

ÖNCEKİ HABERLER
Tuğçe Kazaz'ın LGBT açıklaması herkesi ikiye böldü! "Tercih değil dayatmadır"
Tuğçe Kazaz'ın LGBT açıklaması herkesi ikiye böldü! "Tercih değil dayatmadır"
İnternette gördü ailesinin hayatını değiştirdi! 10 yaşındaki İzmirli kız yaptı büyük avantaj!
İnternette gördü ailesinin hayatını değiştirdi! 10 yaşındaki İzmirli kız yaptı büyük avantaj!
Kokoreç ustalarını bile kıskandıran evde kokoreç tarifi! Deneyen bir daha hazır almak istemiyor
Kokoreç ustalarını bile kıskandıran evde kokoreç tarifi! Deneyen bir daha hazır almak istemiyor
Irak'ta neler oluyor? Şii lider Sadr neden çekildi? Çatışmalarda İran'ın etkisi ne? İşte Irak'ta yaşananlar...
Irak'ta neler oluyor? Şii lider Sadr neden çekildi? Çatışmalarda İran'ın etkisi ne? İşte Irak'ta yaşananlar...
Banu Alkan'ın nişanlısı çulsuz çıktı! Afrodit o iddialara verdiği cevapla şok etti
Banu Alkan'ın nişanlısı çulsuz çıktı! Afrodit o iddialara verdiği cevapla şok etti
Fenerbahçe ayrılığı resmen duyurdu! Sezon başında transfer edilmişti
Fenerbahçe ayrılığı resmen duyurdu! Sezon başında transfer edilmişti
Vegan anneye, 'yetersiz besleyerek oğlunu öldürmek' suçundan ömür boyu hapis cezası 
Vegan anneye, 'yetersiz besleyerek oğlunu öldürmek' suçundan ömür boyu hapis cezası 
Basketbol Süper Ligi fikstürü çekildi! İlk haftada derbi! İşte birinci hafta maçları
Basketbol Süper Ligi fikstürü çekildi! İlk haftada derbi! İşte birinci hafta maçları
Cübbeli Ahmet Hoca ile CNN Türk savaşı kızıştı! Ahmet Hakan: Sadece sen mi konuşacaksın Cübbeli?
Cübbeli Ahmet Hoca ile CNN Türk savaşı kızıştı! Ahmet Hakan: Sadece sen mi konuşacaksın Cübbeli?
O kadar lezzetli ki misafire bile kalmıyor! İşte beğeneni bitmeyen kadayıflı üçgen muhallebi tarifi
O kadar lezzetli ki misafire bile kalmıyor! İşte beğeneni bitmeyen kadayıflı üçgen muhallebi tarifi