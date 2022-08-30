76 yaşındaki Ajda Pekkan dudak dudağa! O ünlü isimle sahne arkasında bakın nasıl yakalandı

76 yaşındaki Süper Star Ajda Pekkan Bodrum'da hayranlarıyla buluştu. Dillere pelesenk olan şarkılarıyla sevenlerine unutulmaz bir gece yaşatan ünlü şarkıcının konser öncesi kendisi gibi şarkıcı olan Cenk Eren ile dudak dudağa öpüşmesi magazin gündemine bomba gibi düştü.

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Daha önce aşk yaşadıkları iddia edilen Ajda Pekkan ve Cenk Eren, Bodrumda sahne aldı. Çıkan haberler sonrası iddiaları reddeden Cenk Eren'in yaptığı hareket ise yeniden aşk mı yaşıyorlar? sorusunu akıllara getirdi. İkilinin konserde dudak dudağa öpüşmesi videoya yansırken görüntüler magazin gündemine bomba gibi düştü.

Cenk Eren'den başarılar öpücüğü

Bodrum'da ilk olarak sahne alan Cenk Eren programının bitmesinin ardından ondan sonra sahne alacak Ajda Pekkan'ın yanına gitti. Sahne arkasında son hazırlıklarını yapan Süper Star'ın yanına giden Eren, "İyi Sahneler" dileğinde bulundu ve 76 yaşındaki Pekkan'ı kendine çekerek dudaklarından öptü. Cenk Eren'in Ajda Pekkan'ı öptüğü görüntülerin ortaya çıkması magazin gündemine oturdu.

Bodrum'da Süper Star rüzgarı esti

Ajda Pekkan, Cenk Eren ile öpüşme görüntülerinin kameralara yansımasının ardından sahneye çıktı. Dillere pelesenk olan şarkılarını seslendiren 76 yaşındaki Süper Star hayranlarına unutulmaz bir gece yaşattı.

Cenk Eren kimdir, nereli ve kaç yaşında?

Ajda Pekkan ile öpüştüğü görüntünlerinde gündeme bomba gibi düşen Cenk Eren ile ilgili bilgiler internette araştırılmaya başlandı. Cenk Eren kimdir, nereli ve kaç yaşında? İşte Ajda Pekkan'ı sahne arkasında öpen Cenk Eren ile ilgili derlediğimiz bilgiler....



Gerçek adı Yüksek Venedik

Cenk Eren'in gerçek adı Yüksek Venedik'dir. Eren, 3 Şubat 1966 tarihinde Ankara'da dünyaya gelmiştir. Küçük yaşlarda dansa merak saran Cenk Eren liseden sonra Kültür Bakanlığı Devlet Halk Dansları Topluluğu'nda bir sene dansçılık yapmıştır. Sahnelerde boy gösteren ünlü şarkıcının isminin akıllarda kalması için Murathan Mungan kendisine 'Cenk Eren' ismini koymuştur.

1995 yılında ilk albümü 'Ve Cenk Eren' çıktı. Bu albümle İstanbul'da pek çok gece kulübünde sahne almaya başlamıştır.

Şarkılarıyla damga vurdu

2000 yılında Star TV'de yayınlanan 'Yıldız Savaşları' programının sunuculuğunu yapmıştır. 2003 yılında Marşandiz Müzik'ten 'Kader Çıkmazı' isimli üçüncü solo albümünü çıkardı. 2004 yılında Show TV'de Nükhet Duru ile 'Muhteşem İkili' isimli bir albüm yapmıştır. 2006'da dördüncü solo albümü olan ''Kiraz Mevsimi'' albümünü çıkardı ve bu şarkıda üç Sezen Aksu şarkısını yorumladı. Albümün vokal koçluğunu Levent Yüksel yapmıştır.

Uyuşturucu ticareti yapmak suçundan dava açıldı

2013 yılında İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan operasyonla gözaltına alınan sanatçıya uyuşturucu ticareti yapmak suçundan dava açıldı. 5 yıl süren mahkeme sonucunda Cemal Hünal ve Cenk Eren serbest bırakıldı.

Albümleri

1995 - Ve Cenk Eren

2000 - Gözlerin

2003 - Kader Çıkmazı

2004 - Muhteşem İkili (Nükhet Duru ile birlikte)

2006 - Kiraz Mevsimi

2009 - Dönüm Noktam

2015 - Repertuvar: Tanju Okan Şarkıları

2016 - Repertuvar: Ferdi Özbeğen Şarkıları

2019 - Repertuvar: Selda Bağcan Şarkıları

2021 - Repertuvar: Barış Manço Şarkıları