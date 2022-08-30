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Abdullah Gül'den 6'lı masanın liderlerine beni unutmayın videosu Hadi Özışık yorumladı

11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, milli bayramlara katılmadığı iddiasını yalanlayan video yayınladı. İnternethaber Yayın Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Hadi Özışık, Gül'ün bu açıklamalarını yorumladı.

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11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül milli bayramlara katılmadığı yönündeki iddialara tepki göstererek Gül “Katılmam gereken tüm bayramlara katıldım” dedi. Eski Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, milli bayramlara katılmadığı yönündeki iddialarıyla ilgili bir video yayınladı.

Sosyal medya hesabından "Hakkımda süregelen insafsız bir yalana cevabımdır." diyen Gül, video ile iddialara ilişkin açıklama yaparak 6'lı masaya cumhurbaşkanlı adayında beni unutmayın mesajı verdi.

Abdullah Gül yayınlandığı videoyu İnternethaber Yayın Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Hadi Özışık, YouTube kanalı Perde Arkası'nda yorumladı.

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