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Dünyaya böyle seslendi: Kayıp 3 bin 890 Azerbaycanlı için Ermenistan'a baskı yapılsın

Dünyaya böyle seslendi: Kayıp 3 bin 890 Azerbaycanlı için Ermenistan'a baskı yapılsın

AZERBAYCAN Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov, uluslararası kamuoyuna, 1. Karabağ Savaşı'nda kaybolan 3 bin 890 Azerbaycanlının akıbetinin açığa kavuşturulması için Ermenistan'a baskı yapma çağrısında bulundu.

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Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov, Twitter hesabından "Bugün Dünya Kayıplar Günü. Ermenistan'ın saldırganlığı sonucu yaklaşık 30 yıldır kayıp olan 3 bin 890 Azerbaycanlının akıbeti bilinmiyor. Uluslararası hukuk çerçevesinde yükümlülüklerini yerine getirmesi için Ermenistan'a uluslararası baskı yapılması çağrısında bulunuyoruz." paylaşımında bulundu.

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