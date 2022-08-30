Dünyaya böyle seslendi: Kayıp 3 bin 890 Azerbaycanlı için Ermenistan'a baskı yapılsın

AZERBAYCAN Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov, uluslararası kamuoyuna, 1. Karabağ Savaşı'nda kaybolan 3 bin 890 Azerbaycanlının akıbetinin açığa kavuşturulması için Ermenistan'a baskı yapma çağrısında bulundu.Abone ol
Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov, Twitter hesabından "Bugün Dünya Kayıplar Günü. Ermenistan'ın saldırganlığı sonucu yaklaşık 30 yıldır kayıp olan 3 bin 890 Azerbaycanlının akıbeti bilinmiyor. Uluslararası hukuk çerçevesinde yükümlülüklerini yerine getirmesi için Ermenistan'a uluslararası baskı yapılması çağrısında bulunuyoruz." paylaşımında bulundu.