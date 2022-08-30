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Çay cennetinde çileden çıkartan uygulama! 1 adetle sınırlıdır

Çay cennetinde çileden çıkartan uygulama! 1 adetle sınırlıdır

Çayın en çok üretildiği ve tüketildiği şehirlerden olan Rize'de bir markette çekilen görüntü büyük şaşkınlığa yol açtı. Rize'nin en ünlüleri arasında yer aldığı belirtilen markette çayların satıldığı raftaki uyarıda yer alan yazıyla çay satışına sınırlama getirilmesi dikkat çekti.

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Çay tarımıyla ünlü Doğu Karadeniz'de yer alan, Türkiye'de çay üretiminin büyük bir bölümünü karşılayan Rize'de çekilen ilginç görüntü sosyal medyaya da yansıyarak geniş yankı uyandırdı.

Gazeteci İsmail Saymaz'ın Twitter hesabında paylaştığı fotoğraflarda markette çay rafında çay satışında sınırlama olduğu belirtilen bir yazı yer alıyor.

Yazıda, çay çeşitleri satışının 1 adetle sınırlı olduğu ifade ediliyor.

"Rize'nin çok ünlü marketlerinden biri"

Saymaz, fotoğraflara yer verdiği paylaşımında şu ifadeleri kaydetti:

"Burası Rize’nin çok ünlü marketlerinden biri. Çayın başkenti Rize’de markette çaya satış kotası getirilmiş. Bir paketten fazlası alınamıyor"

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