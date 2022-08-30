Babası kaza yapmıştı! Dilan Çıtak'ın o paylaşımına tepki yağdı, "Baban görmesin"

Geçtiğimiz hafta geçirdiği trafik kazasında ölümden dönen İbrahim Tatlıses'in kızı Dilan Çıtak mayolu pozuyla tüm dikkatleri üzerine çekti. Sosyal medyayı sık kullanan güzel isim paylaşımlarıyla gündeme gelirken son paylaşımına tepki gösteren kullanıcılar "Baban görmesin" yorumlarında bulundu.

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Geçtiğimiz günlerde Bodrum Yalıkavak'a konser giderken geçirdiği trafik kazası sonucu ölümden dönen ve ayağı kırılan usta sanatçı İbrahim Tatlıses'in kızı Dilan Çıtak sosyal medyadaki paylaşımlarıyla adından söz ettirmeye devam ediyor. Fiziği, cesur pozları ve kıvırcık saçlarıyla dikkat çeken güzel isim kardeşi İdo ile barışmasının ardından bu kez de havuzda mayolu pozuyla gündeme geldi.

İbrahim Tatlıses sahnede barıştırdı

Geçirdiği trafik kazası sonucu hastaneye kaldırılan aynı gün taburcu olan İmparator İbrahim Tatlıses, akşamına Bodrum Yalıkavak'ta sevenleriyle buluştu. Tekerlekli sandalyede şarkılarınını seslendiren usta sanatçı hayranlarına unutulmaz bir gece yaşatırken kızı Dilan ile oğlu İdo'yu da barıştırmayı ihmal etmedi. Konserde babalarını yalnız bırakmayan kardeşler Dilan ve İdo sahneye çıktı. Bir süredir dargın olan kardeşler birlikte sahnede düet yaparak izleyicilerden tam not aldı. Baba Tatlıses ise “Allah sizden razı olsun” sözleriyle çocuklarına teşekkür etti.

Mayolu pozu ile yürek hoplattı

İbrahim Tatlıses'in kızı Dilan Çıtak sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla tüm dikkatleri üzerine çekmeye devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde İbrahim Tatlıses'in sahnesinde küs olduğu kardeşi İdo ile barışması gündem olmuştu. Şimdi ise güzel havanın ve güneşin tadını çıkaran güzel isim mayolu pozuyla yürekleri hoplattı. Çıtak'ın paylaşımı kısa sürede binlerce beğeni alırken takipçileri "Baban görmesin" uyarılarında bulunarak tepki gösterdi. Ayrıca takipçileri "İdo'ya benziyorsun", "Baban nasıl oldu", "Çok geçmiş olsun" yorumlarında bulundu.

İşte Dilan Çıtak'ın o pozu;

Dilan Çıtak kimdir, nereli ve kaç yaşında?

2 Aralık 1989'da İstanbul'da dünyaya gelen Dilan Çıtak babası İbrahim Tatlıses gibi küçük yaşlardan itibaren müziğe gönül vermiştir. Dilan Çıtak'ın annesi 90'lı yıllarda İbrahim Tatlıses ile kısa süreli ilişki yaşayan Işıl Çıtak'tır. 2003 yılında Pera Güzel Sanatlar Lisesi Müzik bölümünde yarı burslu olarak okumaya başlayan Çıtak, asıl branşı şan olarak başladığı eğitimine piyano ve keman dersiyle de devam etti.

Müzik eğitimi için Amerika'ya gitti

2011'yılında dil ve müzik eğitimi için Amerika'ya giden Çıtak burada "Berklee College Of Music" öğrencilerinden oluşan çeşitli ekiplerle büyük sahnelerde konserler verdi. Bir yıllık dil ve müzik eğitimi sonrasında Türkiye'ye dönüş yaptı.

Keman ve Piyano hocalığı yapıyor

Türkiye'ye döndükten sonra İTÜ İngilizce müzikoloji bölümünü kazanarak eğitimine bu alanda devam eden güzel isim sanat okulunda Keman ve Piyano hocalığı yapıyor. Kendi projesi olan SOUL SENSATION band'in solistliği ve İskender Paydaş'ın "Zamansız Şarkılar" projesinde de vokal olarak yer almıştı.