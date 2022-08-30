Bu burçlar her sözü yanlış anlıyor! İşte alınganlıkta level atlamış burçlar

Astrolojide bazı burçlar çok umursamaz olabiliyorken, bazıları ise aşırı kırılgan ve alıngandır. Bu alıngan burçlarla iletişim kurmak, bazı zamanlarda zor olabiliyor. Burçlar dünyasının en alıngan o 3 burcuyla nasıl iletişim kurulur? O burçlar hangileri? Gellin hep beraber bakalım...

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Astroloji dünyasında olumsuz bir davranışa karşı her burcun gösterdiği tepki, birbirinden farklı olabilir. Daha umursamaz ve soğukkanlı burçları, yapılan eleştirilere aldırış etmeyebilir. Alıngan burçlar ise olumsuz durumdan rahatsızlığını bir şekilde belli eder, bazıları içine de atabilir. Daha kırılgan ve hassas yapıdakiler duygusal davranıp, sitem edip yüzünü asar. Asabi kişilikli olanlar ise karşısındakine tepkisini sert bir şekilde göstermekten çekinmez. En alıngan burçlara daha çok duygusal yapılı su grubu burçlarında rastlıyoruz. Bakın o en alıngan 3 burç hangileri...

Yengeç

Yengeçlerin, burçlar aleminin en alıngan insanları olduklarını çok rahat bie şekilde söyleyebiliriz. Hep bir anne/baba yaklaşımıyla çevresindekileri koruyup kollayan bir yapıları vardır. Yeri geldiğinde dertleşebileceğiniz, omzuna başınızı koyup ağlayabileceğiniz insanlardır. Böylesine şefkatli olmalarına karşın alıngan özelliktedirler. Eleştiriye maruz kaldıklarında hemen itiraz edip savunmaya geçerler. Bazı burçlar kırıldıklarını dillendirmezken, yengeçler hafif de olsa sitem ederler. En çok da yakın çevrelerinden gelen kırıcı davranışlara dayanamazlar. Yengeçler, ilgi isteyen bir sevgili için oldukça ideal adaylardır. Romantik ve duygusal yapıdaki yengeçleri sevgilisinin ilgisizliği, soğukluğu veya kaba davranışları çok incitir. Ağızdan çıkan imalı bir söze bile fazla incinebilirler.

Balık

Balık burcu kişilerinin naif ve duygusal mizacı kötü yorumları kaldıramayabilir. Balıklar, başını yastığa koyar koymaz uyuyanlardan değildir. Bazen ufak bir konuyu bile kafaya taktıkları için uykuları kaçabilir. Kibar ve hoşgörülü yaklaşımlarından dolayı bazen kırıldıklarını fark edemezsiniz bile... Aşkta reddedilmemek için ilk adımı atmaya cesaret edemezler. Utangaç ve çekingen yaklaşımları bazen karşı tarafı yorabilir. Hislerine karşılık bulamamasının sebebi, bu sıkıntıyla baş edemeyeceği kaygısındandır. Toplum içerisinde de kaba davranışlara aynı şekilde yaklaşmazlar. Alındıkları durumlarda ağlayarak deşarj olurlar.

Aslan

Aslanlar, özgüveniyle her işin rahatlıklar üstesinden gelebileceklerini düşünürler. Başkalarından takdir görmek isterler ve olumsuz eleştirilere tahammülleri yoktur. Yapılan eleştiriler, onlar için ciddi bir alınganlık gerekçesidir. Sonrasında mağrur bir ifadeye bürünmez, aksine sert tepkiler gösterebilir ve kırıcı olabilirler. Sevdiğinden alaycı, küçümseyici sözler duymak, onlar için oldukça yıpratıcıdır. Gördüğü davranıştan dolayı canı sıkılırsa yüzü düşer. Aslan burçlarının partnerleri mümkünse onlara karşı olumsuz yorum yapmasın. Aksi takdirde bu özgüvenli kişilerin pençesine düşebilirler.