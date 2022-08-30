Ünlü şarkıcı kışlık menemen hazırladı! O halleri takipçilerini şaşırttı "bari tırnaklarını kes"

Sosyal medyayı aktif kullanan isimlerden olan Seda Üren, kış aylarında tüketmek için domates salçası ve domates sosu hazırladığı anların videosunu sosyal medya hesabından paylaştı.

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Şarkıcı Seda Üren kış aylarında tüketmek için hazırlıklara başladı. Domates salçası ve sosu hazırlayan Üren o anların görüntülerini Instagram hesabından paylaştı.

Domatesleri tek tek kesip robottan geçiren Seda Üren'e çocukları da eşlik etti. Seda Üren, yaptığı paylaşımın altına şu mesajı yazdı:

Sağlıklı, işlerimizin rast gittiği bir hafta olsun… Dün tüm gün pazarın özeti ile yeni haftaya merhaba... Tüm ev halkının eli değerek lezzetlendi ve yapıldı. Bekarken iyiydi valla annem, anneannem, ablam yapardı rahattı mis. Evlenip kendi yuvanı kurup, aileni genişletip anne olunca hazırlamanın keyfi de bir başka tabii. Mümkün olduğunca paletli ve hazır gıdaları tercih etmediğim için; bu senede çok şükür kışlık sosları yapmak nasip oldu. Kışımız, sofralarımız bereketli olsun…

İşte Seda Üren'in paylaşımı

Özel hayatından kesitleri sık sık sosyal medyada takipçileriyle paylaşan Üren'e "Hem eş, hem anne hem de sanatçı olmak sizi zorlamıyor mu? Nasıl hepsine birden yetişiyorsunuz?" sorusu sorulmuş Üren de buna karşılık şu yanıtı vermişti:

Eşimin kadını, evinin aşçısı, çocuklarımın annesi, doktoru, öğretmeni, sahnede ise sanatçıyım. Aslında sadece evimin değil kendimin de hizmetçisiyim. Ailemin ve sanatçı Seda Üren'in hizmetçisiyim. Ama sokağa bir çıkarım kraliçeler gibi yaşarım

Ayrıca Seda Üren sebze ve meyveleri 4 katlı villasının bahçesinde yetiştirmeye devam ediyor.

Seda Üren kimdir?

1982 yılında İstanbul'da dünyaya gelen Seda Üren, 16 yaşındayken İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuarı Türk Müziği Bölümü'nde eğitimine başladı. Seda Üren, aynı dönem Bülent Ersoy ve Emel Sayın'ın vokallik görevini üstlendi.

Müzik dünyasının en genç assolisti

1999 yılında İlk Hediyem adlı ilk albümünü çıkaran Seda Üren, müzik dünyasının en genç assolisti ünvanını kazanarak tarihe geçti. Seda Üren, 2003-2004 sezonunda ATV ekranlarında yayınlanan Hoş Seda isimli programı hazırlayıp sundu.

2005 yılında Aranma adlı maxi singleını çıkaran Seda Üren, Erkekler de Ağlar şarkısında yorumuyla Alişan'la birlikte düet yaptı. Üren, 2013 yılında Ercüment Nefesoğlu ile hayatını birleştirdi.

Seda Üren instagram hesabı

Sosyal medyayı aktif kullanan sanatçılar arasında yer alan Seda Üren'in Instagram platformundaki kullanıcı ismi sedauren'dir.