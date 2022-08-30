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Rusya'dan dünyayı şok eden S-300 hamlesi! Suriye'den geri çekip oraya konuşlandırdılar

Rusya'dan dünyayı şok eden S-300 hamlesi! Suriye'den geri çekip oraya konuşlandırdılar

UKRAYNA'daki savaşta hava savunmasını güçlendirmek isteyen Ruslardan dünyayı tedirgin S-300 hamlesi geldi. Rusya' Suriye'de konuşlandırdığı S-300'leri geri çekip 2014'te ilhak ettiği Kırım'a yerleştirdi.

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Ukrayna ile savaşı sürdüren Rusya'nın, hava savunma sistemleri konusunda flaş bir hamle yaptığı ortaya çıktı.

Rus ordusu, daha önce Suriye'de konuşlandırdığı S-300 hava savunma sistemlerini, çatışmaların sürdüğü Kırım'a taşıdı.

Uydu görüntülerine yansıyan anlarda S-300'lerin, daha önce konuşlandırıldığı Masyaf şehrindeki yerinde olmadığı ve buradan Tartus Limanı'na taşındığı görüldü.

Reuters'ın haberine göre, Rusya, Ukrayna ile savaşta hava savunmasını güçlendirmek için böyle bir adım attı.

Haberde, "Bu transfer, Ukrayna kuvvetlerinin son haftalarda düzenlediği zarar verici saldırılarına karşı Rus hamlesine işaret ediyor" denildi.

Rusya Savunma Bakanlığı, konuyla ilgili henüz bir açıklama yapmadı. Moskova yönetimi, 2015'ten beri Suriye'deki askeri varlığını sürdürüyor.

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