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Bir dönem Fenerbahçe forması da giyen Mevlüt Erdinç futbolu bıraktığını açıkladı

Bir dönem Fenerbahçe forması da giyen Mevlüt Erdinç futbolu bıraktığını açıkladı

Bir dönem Fenerbahçe forması da giyen Mevlüt Erdinç kariyerini sonlandırdı. Geçmişinde Saint Etienne, PSG, Başakşehir gibi önemli takımlar da olan Mevlüt 35 yaşında emekli oldu.

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Mevlüt Erdinç geçtiğimiz temmuz ayında Ümraniyespor'dan ayrılıp Fransa Bölgesel Amatör Lig (National 2) ekibi Racing Besançon'a transfer olmuştu. 2 aylık amatör küme tecrübesinin ardından tecrübeli golcü emekli olduğunu açıkladı.

Golcü oyuncu kariyeri boyunca 491 maça çıkıp 132 gol ve 39 asist istatistiği yakaladı. Mevlüt, Türkiye Milli Takımı'nda ise 35 maçta 8 gol atmıştı. Emekliliğini duyuran oyuncu, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Bu mesajı yazarken çok düşündüm, her satırında hem hüzünlendim hem çok mutlu oldum hemde çok gururlandım. 5 yaşında Fransa’da başlamış olduğum futbol macerama Sochaux altyapısından sonra sırasıyla Paris SG, Rennes, Saint-Ettienne, Hannover, Metz, Başakşehir, Antalyaspor, Fenerbahçe, Karagümrük, Kocaelispor, Ümraniyespor, formalarını giydim ve Racing Besançon hem futbolcusu hem kulübünün futbol elçisi oldum.
Sochaux’dan Paris’e dönemin en yüksek değerli transfer rakamı ile transfer oldum. Fransa ve Avrupa liglerinde 92 golle en çok gol atan Türk futbolcu ünvanını gururla taşıyorum. 3 Fransa kupa şampiyonluğu kazandım.
Benim için belki de en önemlisi olan “Türkiye Milli Takım formasını 35 kez giyip 8 kez gol sevinci yaşayarak ülkeme hizmet ettim.”

18 yıllık profesyonel kariyerimi, Toplamda 491 maç 132 gol ve 39 asist ile taçlandırdım." Kariyerim boyunca tecrübe ettiğim, iyisiyle kötüsüyle yaşadıklarımı, galibiyetleri, şampiyonlukları, güzel hatıraları ve arkadaşlıkları hiç bir zaman unutmayacağım.

Bugünlere gelmemde emekleri olan kulüplere, hocalarıma, arkadaşlarıma ve aileme çok ama çok teşekkür ediyorum. Beni ben yapan futbol kariyerimi bugün itibari ile noktalamış bulunuyorum. Yeni hayatımda yeni projelerim var. Benim bugünlere gelmeme vesile olan futbol dünyasına en yakın zamanda tekrar geri dönmek dileğiyle. Hakkınızı Helal edin." dedi.

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