Market market gezmeyin! Tarım Kredi kataloğu yayınladı, indirimi gören koşarak gidecek

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Tarım Kredi marketlerinde bulunan 30'un üzerinde temel tüketim ürünlerinde indirim uygulanacağını duyurmuştu. Ayrıca Tarım Kredi marketleri sayısının 2-3 bine çıkaralacağını açıklamış, kasap reyonu olmayan marketlere de reyonlar kurulması yönünde talimat vermişti. Tarım Kredi marketlerinde indirime giren ürünler ise belli oldu ve kataloğ yayınladı. Peki Tarım Kredi marketlerinde hangi ürünlere, ne kadar indirim geldi? İşte Tarım Kredi kataloğu ve indirime giren ürünler...

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Tarım Kredi Kooperatif Marketleri'nin 1400'e yakın hizmet noktasında bulunuyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 15 Ağustos Pazartesi günü 30'un üzerinde temel tüketim ürünlerinde indirim uygulanacağı müjdesinin ardından ekipler harekete geçti ve Tarım Kredi marketlerinde indirime girecek ürünlerin listesi ve indirimli fiyatlarının olduğu Tarım Kredi kataloğu yayımlandı. Artık market market gezerek fiyat karşılaştırmanıza gerek kalmadı. İşte indirime giren ürünlerin listesi...

Erdoğan'dan Tarım Kredi müjdesi

Cumhurbaşkanı Erdoğan dün Kütahya'da Toplu Açılış Töreni'nde konuştu. Türkiye'nin küresel fırtınadan en az kayıpla çıkacağının altını çizen Erdoğan, Tarım Kredi Kooperatifleriyle ile ilgili yaptığı açıklamada "1300 marketi süratle 3000'e çıkartacağız ve vatandaşım Tarım Kredi'den ucuz ürün almaya devam edecek" diyerek müjdeyi verdi.

Ete indirim müjdesini böyle duyurmuştu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, geçtiğimiz haftalarda Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde DSİ tarafından yapımı tamamlanan 34 hidroelektrik santralinin açılış töreninde ete indirim müjdesini vermişti. Burada konuşma yapan Erdoğan; "Biz laf değil iş üretiriz. Tarımdan istihdama, Marketlerde benim vatandaşımı dara sokanlar Tarım Kredi Kooperatifleri talimatı aldı. Bundan böyle koyun kuzu etinden yüzde 25 indirim bunu başlattık. Bu sabah Tarım Kredi Kooperatifi Başkanıyla konuştum, Bakanımda konuştu, Büyükbaş hayvanlarda da yüzde 30, 35 indirim onların da satışına başlayacağız. Bu piyasaların dengesini bozanları da hizaya getirecek" ifadelerini kullanmıştı.

Erdoğan talimat verdi, ekipler harekete geçti

Daha önce Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez Birliğinden yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla enflasyonla mücadele kapsamında temel tüketim ve et ürünlerinde Tarım Kredi Kooperatif Marketleri'nde indirime gidileceğini duyurulmuştu. 30'un üzerinde temel tüketim ürününde uygulanacak indirimin 15 Ağustos Pazartesi günü başlayacağı gelen bilgiler arasındaydı. Merakla beklenen indirimli ürünlerin bulunduğu Tarım Kredi kataloğu yayımlandı.

Kasap reyonu olmayan marketler için harekete geçildi

Tarım Kredi Kooperatif Marketleri, 1400'e yakın hizmet noktasında üreticilerin yerli ve doğal ürünlerini tüketicilerle buluşturmaya devam ediyor. İlerleyen günlerde sayıları artacak olan marketlerde birçok ürün indirimli şekilde satılacak. Et ürünlerinde de Et ve Süt Kurumu tarafından temin edilecek ürünler, kasap reyonu bulunan Tarım Kredi Kooperatif Marketlerinde ivedilikle, kasap reyonu bulunmayan marketlerde ise gerekli hazırlık çalışmalarının yapılmasının ardından paketli olarak en kısa sürede indirimli şekilde satışa sunulacak.

İşte indirime giren ürünler

Söz konusu marketlerde, makarna, un, salça, pirinç, bulgur, mercimek, nohut, fasulye, şeker, ayçiçek yağı, zeytin yağı, tavuk ürünleri, tam yağlı süt, yarım yağlı süt, yumurta, peynir, tereyağı, bal, zeytin, çay, Türk kahvesi, patates, kuru soğan, karpuz, kavun, çamaşır deterjanı, bulaşık deterjanı, çamaşır suyu, sıvı sabun, peçete, rulo havlu, kolonya, bebek bezi fiyatlarında indirime gidildi.

İşte Tarım Kredi kataloğu ve indirimli ürünler;