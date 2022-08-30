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İzmir'de helikopter kazası! Helikopter kalkıştan kısa süre sonra boş araziye acil iniş yaparken...

İzmir'de helikopter kazası! Helikopter kalkıştan kısa süre sonra boş araziye acil iniş yaparken...

İZMİR'den son dakika helikopter kazası haberi geldi. Çiğli ilçesinde özel bir firmaya ait helikopter, arıza nedeniyle boş bir araziye indiği sırada yan yattı.

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Alınan bilgiye göre, Atatürk Organize Sanayi Bölgesi'ndeki bir ambalaj firmasına ait sivil helikopter, fabrikaya ait helikopter pistinden saat 14.45 sıralarında kalktı. Kalkıştan kısa bir süre sonra arızalanan helikopter, yeniden piste döndüğü sırada yakınlardaki boş bir araziye acil iniş yaptı.

Bu sırada arazinin engebeli olması nedeniyle yan yatan helikopterden kendi imkanlarıyla çıkan kaptan pilot ve yardımcı pilotun ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazadan yara almadan kurtulan 2 kişi, tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri, pervaneleri kırılan helikopterin çevresinde güvenlik önlemi aldı.

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