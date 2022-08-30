Burak Yılmaz için canlı yayında olay sözler! Bunları bilerek mi yapıyor, ona acıyorum

Sezon başında Fortuna Sittard'a transfer olan Burak Yılmaz'ın teknik direktör Sjors Ultee'nin görevden alınmasının ardından takımın yeni antrenörü olduğu iddia edilmişti. Yeni takımında kontrolü ele alan yıldız futbolcu Hollanda gündemine otururken eski futbolcular canlı yayında Burak ile ilgili olay ifadeler kullandı. İşte detaylar...

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Şampiyonluk yaşadığı Fransız ekibi Lille'den ayrıldıktan sonra sürpriz bir şekilde Hollanda Ligi ekiplerinden Fortuna Sittard'a transfer olan Burak Yılmaz şimdiden gündem olmaya devam ediyor.

Yeni takımı Fortuna Sittard formasıyla 4 maçta forma giyen Burak Yılmaz, son olarak Heerenveen maçında da fileleri sarstı fakat karşılaşma 2-1'lik Heerenveen üstünlüğüyle sona erdi. Sahadan mağlubiyetle ayrılan Fortuna Sittard'da forma giyen Burak Yılmaz 90 dakika sahada kalıp 1 de gol atmıştı.

Teknik direktör gönderildi yerine geçici antrenör geldi

Hollanda Eredivisie'de sezona kötü bir başlangıç yapan ve Hereenveen maçı öncesi 3 maçta 3 mağlubiyet alan Fortuna Sittard, teknik direktör Sjors Ultee ile yollarını ayırmış, takımın kontrolü de geçici antrenör Dominik Vergoossen'e verilmişti.

"Takımı Burak yönetiyor" iddiası

Takımın idaresinde Vergoossen gözükse de arka planda 37 yaşındaki Burak Yılmaz'ın hem antrenör hem de futbolcu olarak Fortuna Sittard'a geldiği iddia edilmişti.

Canlı yayında Burak için olay sözler

Hollanda'da yayın yapan L1 kanalında yapılan futbol programında konuşan eski futbolcular Mario Eleveld ve Reginald Thal, Burak Yılmaz için canlı yayında çok konuşulacak ifadeler kullandı.

"Burak bunları bilerek mi yapıyor?"

Fortuna Sittard'ın eski futbolcularından olan Eleveld, Burak Yılmaz'ın takımdaki fazla gücünden bahsederken, 'Deplasmandaki Twente maçında basına açıklama yapmadı ve su molasında sadece o kenara gelmeyip sahanın diğer tarafında kaldı. O halde şunu sorabiliriz: Burak bunları bilerek mi yapıyor?'

"Burak'ın ne kadar can sıkıcı olduğunu görebilirsiniz"

Reginald Thal ise Burak için, 'Büyük ününden dolayı takımda dokunulmaz biri haline geldi. Ne isterse onu yapıyor. O gerçek bir kazanan ve şimdiden 3 gol atması çok güzel. Fakat takımdaki otoritesi ve çok top kullanması fazla dikkat çekiyor. Sadece takım arkadaşı Mats Seuntjens'in sahadaki duruşuna bakarsanız bile Burak'ın bu kadar dominant olmasının can sıkıcı olmaya başladığını görebilirsiniz.'

"Vergoossen'e acıyorum, her şeye Burak karar veriyor"

Ayrıca geçici antrenör Vergoossen için de konuşan Thal, 'Vergoossen'e biraz acıyorum. Bazen kendinizi birilerinden korumanız gerekir. Ondan çaresizlik yayıldığını görebilirsiniz. İyi bir adam ve geçici antrenör o ama her şeye Burak Yılmaz karar veriyor.' Thal'ın bu sözlerine ek yapan Eleveld ise 'Bu durum beni de çok şaşırtıyor çünkü Vergoossen'e yardımcı olarak yakın gözüküyor.' sözlerini kullandı.

"Takıma kamçı görevi görecek teknik direktör lazım"

Thla ayrıca, 'Fortuna Sittard umarım en yakın zamanda teknik direktör bulur ve bu durumu kontrol altına alır.' ifadelerini kullanırken, takımın üzerine kamçı görevi görecek bir antrenörün bulunmasının şart olduğundan bahsederken, 'Bu durumdaki takıma bir teknik direktör sokabilmek zor olacak. Anladığım kadarıyla yeni teknik direktörün kabul etmesi gereken kesin koşullar olacak ve birçok antrenör böyle bir şeyi kabul etmez.' diyerek sözlerini sonlandırdı.

"Teknik direktör olmak istiyorum"

Lille ile sözleşmesinin bitmesinin ardından Fortuna Sittard'a 2 yılı futbolcu, 3 yılı antrenör olarak imza atan Burak Yılmaz, daha önce teknik direktörlük ile ilgili sorulan soruya şu şekilde yanıt vermişti:

''Ben aslında şu an için teknik direktör olmak istiyorum ama iki sene önce aklımda hiç teknik direktörlük yoktu, şu anda olabileceğimi düşünüyorum. Aslında buna 2 sene sonra kulüple oturup karar vereceğiz. Ama ben hayatım boyunca sahanın içinde oldum, bundan sonra da saha içinde olmayı istiyorum. Ama ilerleyen süreçler ne gösterir onu da bilemem.'

Kaynak: Milliyet