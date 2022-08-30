Dikkat! Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden son dakika uyarısı geldi! Kuvvetli geliyor
Meteoroloji Genel Müdürlüğü vatandaşları uyardı. Yarın sabah saatlerinden itibaren 11 ilde kuvvetli yağış bekleniyor. Marmara Bölgesi'nde yarın yerel kuvvetli gök gürültülü sağanak yağışa karşı dikkatli olunması gerekiyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü 11 ile kuvvetli sağanak yağış uyarısı yaptı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, yarın Marmara Bölgesi'nde beklenen gök gürültülü sağanağın, sabah saatlerinden itibaren İstanbul, Tekirdağ, Kırklareli, Çanakkale, Balıkesir, Bursa, Bilecik, Yalova, Kocaeli ve Sakarya çevreleri ile Edirne'nin güneyinde yerel kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.
Kuvvetli yağışların etkisini, bölgenin batısında akşam saatlerinde, kuzey ve doğu kesimlerinde gece saatlerinde kaybetmesi bekleniyor.
Ani sel, su baskını, yıldırım, ağaç veya direklerin devrilmesi ve ulaşımda aksamalara karşı dikkatli olunması gerekiyor.