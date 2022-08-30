Sadr çağrı yaptı destekçileri hemen karşılık verdi! 'Batsın böyle devrim'

IRAK'ta Sadr Hareketi lideri Mukteda es-Sadr, ülkede dünden bu yana yaşananlardan üzüntü duyduğunu belirterek, sokakta çatışan destekçilerinden 1 saat içinde evlerine dönmelerini istedi. Sadr'ın bu çağrısı sonrası destekçiler sokaklardan çekilmeye başladı. Ülkede uygulanan sokağa çıkma yasağı da kaldırıldı.

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Sadr Grubu lideri Mukteda Sadr, Irak’ın başkenti Bağdat’taki korunaklı Yeşil Bölge’de toplanarak protesto düzenleyen destekçilerine çağrıda bulundu.

Necef kentindeki El-Hanane'de bulunan konutunda açıklama yapan Sadr, destekçilerini bir saat içerisinde Yeşil Bölge’yi terk etmeye çağırarak, kararına uymayanları reddedeceğini ve bundan böyle barışçıl protesto olmayacağını söyledi.

Destekçileri ile silahlı gruplar arasında yaşanan çatışmaları şiddetle eleştiren Sadr, “Katil ile maktul ateşe gider” ifadelerini kullandı.

"Batsın böyle devrim"

Sadr, "Yaşanan çatışmalardan dolayı Irak halkından özür diliyorum. Bu devrim barışçıl olmaktan çıktığı için devrim değildir ve buna devrim diyemem. Batsın böyle bir devrim...

-Vatanım, şiddet ve yolsuzluk esareti altında. Barışçıl bir protesto umuyordum, kurşunlu, roketli ve sefil bir devrim değil. Madem devrime şiddet olayları karıştı o zaman bu bir devrim değildir. Bundan böyle devrim demeyeceğim" dedi.

Başbakan Mustafa el-Kazımi ile Irak güçleri ve Haşdi Şabi unsurlarına da teşekkür eden Sadr, ülkedeki milislerin varlığını eleştirdi. Sadr'ın çağrısı sonrası ülkedeki sokağa çıkma yasağı da kaldırıldı.

Sadr'ın açıklamasından önce Yeşil Bölge'de tansiyon bir hayli yüksekti. Destekçiler uzun namlulu ve RPG-7 tarz silahlarla Yeşil Bölge’ye saldırılar düzenliyordu.

Sadr yanlısı yüzlerce kişi dün başkent Bağdat'taki Yeşil Bölge'de Cumhurbaşkanlığı ve Hükümet Sarayı'nı basmıştı. Güvenlik güçleri, Yeşil Bölge'nin farklı noktalarında havaya ateş açarak eylemcileri dağıtmıştı.

Yabancı misyon temsilciliklerinin de bulunduğu Yeşil Bölge'de dünden bu yana devam eden çatışmalarda Sadr yanlısı 20'ye yakın kişinin hayatını kaybettiği, 150'nin üzerinde kişinin de yaralandığı kaydedilmişti. Ülkenin güneyinde de sokakları dolduran Sadr yanlıları eylemlere başlarken, ülke genelinde süresiz sokağa çıkma yasağı ilan edilmişti.