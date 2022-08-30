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Kaş'ta yangın başladı! Helikopterler, uçaklar bölgede...

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Kaş'ta yangın başladı! Helikopterler, uçaklar bölgede...

ANTALYA'dan yangın haberi geldi. Kaş ilçesinde ormanlık alanda yangın başladı. Yangına, kara ekiplerinin yanı sıra 4 uçak ve 2 helikopter ile müdahale ediliyor.

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Antalya'nın Kaş ilçesinde orman yangını başladı.

Çayköy mevkisinde, ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Dumanların fark edilmesi üzerine bölgeye Kaş Orman İşletme Müdürlüğü, Kaş ve Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yangına, kara ekiplerinin yanı sıra 4 uçak ve 2 helikopter ile müdahale ediliyor.

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