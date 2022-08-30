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Hull City ile anılmıştı, Halil Dervişoğlu'nun yeni takımı belli oldu!

Hull City ile anılmıştı, Halil Dervişoğlu'nun yeni takımı belli oldu!

Acun Ilıcalı'nın başkanı olduğu Hull City ile anılan Halil Dervişoğlu, 1 yıllığına Championship ekibi Burnley'e kiralık olarak transfer oldu.

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Geçtiğimiz sezon Galatasaray 'da kiralık olarak forma giyen 22 yaşındaki milli futbolcu Halil Dervişoğlu'nun yeni takımı belli oldu. 

Fanatik'in haberine göre, Halil Dervişoğlu 1 yıllığına Championship ekibi Burnley'e kiralık olarak transfer oldu. Transferde herhangi bir opsiyon bulunmuyor.

Milli golcünün adı Süper Lig'de Galatasaray, Beşiktaş, Trabzonspor ve Championship'te mücadele eden Acun Ilıcalı'nın takımı Hull City ile de anılıyordu. 

5 gol 1 asist

3 milyon euro piyasa değeri olan milli futbolcu Galatasaray'da geçtiğimiz sezon 34 maçta 5 gol ve 1 asiste imza attı. 

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