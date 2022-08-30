Çok çay içiyorsanız dikkat! Çayın zararlarını duyunca bütün ince bellileri atacaksınız

Ülkemiz dahil olmak üzere tüm dünyada çay tüketimi oldukça fazla... Fakat, günde bardak bardak çay içenlerin bilmediği çok şey var. Çayın vücuda verdiği zararları öğrendiğinizde şok olacaksınız. Aman dikkat! Sağlığınızdan olmayın. İşte çayın bilinmeyen zararları...

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Çay, kahvaltıdan akşam yemeğine kadar günün neredeyse her saatinde sıklıkla tükettiğimiz bir içecektir. Hemen hemen her insanın sevdiği çayın fazla içilmesi durumunda bazı zararlar meydana gelebilir. Uzmanlara göre, aşırı çay tüketimi mide bulantısı, baş ağrısı, sinir bozukluğu, kalpte çarpıntı, elde titreme, demir eksikliği, kansızlık ve uykusuzluk gibi birçok rahatsızlığa önayak oluyor. Çayın, bilinen ve bilinmeyen tüm zararlarını sizler için ayrıntılarıyla derledik. Bakın sürekli tükettiğiniz çay size neler yapıyor...

İshal

Çayın içerisinde bulunan kafein miktarı, günlük olarak alınması gerekenin üzerinde alınırsa sindirim sistemini uyararak olumsuz etkilere sebebiyet verir ve kişi ishale olur. Ayrıca, çay vücutta merkezi sinir sistemini de etkileyerek kişinin yaşadığı olaylar karşısında daha sinirli ve gergin olmasına sebep olur.

Kabızlık

Çay, bazı kişilerde ishale sebep oluyor olsa da bazı kişilerde kabızlığa sebep olabilir. Çayın içerisinde bulunan tanen maddeSİ vücutta depolanır. Çayın fazla tüketimi, tanen maddesinin vücuda fazla etki etmesiyle kabızlığa yol açar.

Mide rahatsızlığı

Çay kafein içermektedir. Kafein midenize ulaştığında, midede çeşitli asidik maddelerin üretilmesini sağlar. Asidik maddeler vücudun emeceğinden fazla olduğu zaman mide huzursuzluk ve rahatsızlık meydana gelir. Ülser, gastrit ya da mide kanseri gibi hastalığa sahipseniz çaydan uzak durmalısınız.

Uykusuzluk

Çayın fazla tüketimi içeriğindeki kafeinden dolayı uykusuzluğa neden olur. Kişiyi fiziksel ve zihinsel olarak uyarır ve insomniaya neden olur. İnsomnia, uyku düzeni sorunlarını beraberinde getirir. Uzmanlara göre sağlıklı ve fit kalabilmek için her gün tüketilenden daha az çay tüketilmesi gerekiyor.

Böbrek rahatsızlığı

Çay tüketimi böbrek rahatsızlıklarının asıl nedenlerinden biridir. Kafeinin oluşturduğu uyarım kişinin böbreklerine zarar verebilir. Çayın içerisinde bulunan oksalat böbrek taşına neden olur.

Yemek borusu kanseri

Çok sıcak bir şey içtiğinizde bu içecek yemek borusundan geçerken kanala ciddi zararlar verebilir. Bu durum yemek borusu kanserinin sebepleri arasında gösterilebilir. Çayınızı sıcak değil ılık içmeniz yemek borusu kanserine yakalanma riskinizi azaltacaktır.

Hamile kalmayı zorlaştırır

Çay, içerdiği kafeinden dolayı hamile kalmak isteyenlerin uzak durması gereken riskli bir içecektir. Hamile kalmayı zorlaştırır. Gebelik ve emzirme döneminde dikkatle tüketilmelidir.