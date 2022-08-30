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Manchester United Ajax'ın golcüsünü transfer etti çılgın bonservis bedeli

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Manchester United Ajax'ın golcüsünü transfer etti çılgın bonservis bedeli

İngiltere Premier Lig takımlarından Manchester United, Brezilyalı forvet oyuncusu Antony'nin transferi konusunda Ajax Kulübü ile anlaştı. İngiliz kulübü Antony için 95 milyon avro bonservis bedeli ödeyecek.

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Kulüpten yapılan açıklamaya göre, sağlık kontrolünün ardından 22 yaşındaki Brezilyalı milli futbolcuyla sözleşme imzalanacak.

Hollanda ekibi Ajax, Antony'nin bonservis bedelinin 95 milyon avro olduğunu, ekstra ödemelerle miktarın 100 milyon avroya çıkabileceğini belirtti.

Profesyonel kariyerine, 2018'de ülkesinin Sao Paulo takımında başlayan Antony, 3 sezon forma giydiği Ajax'ta 82 maça çıktı ve 25 gol attı.

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