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Optimar'dan medya anketi! Haberlerin en sık takip edildiği medya kuruluşu İnterhethaber çıktı

Optimar'dan medya anketi! Haberlerin en sık takip edildiği medya kuruluşu İnterhethaber çıktı

Optimar Araştırma'nın Ağustos ayı anketi açıklandı. Ankette vatandaşa 'Haberleri en sık hangi gazetelerden (basılı veya internet) takip ediyorsunuz?" diye soruldu. Anketten İnternethaber açık ara birinci çıktı. 

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Hilmi Daşdemir'in başkanlığını yaptığı Optimar Araştırma'nın 12-15 Ağustos’ta Türkiye genelinde 2 bin kişi ile yaptığı ankette vatandaşa 'Haberleri en sık hangi gazetelerden (basılı veya internet) takip ediyorsunuz?" diye soruldu. Anketten İnterhethaber vatandaşın haberleri en çok takip ettiği yayın organı olarak çıktı. 

Optimar'ın anketinde vatandaşa gündemi nerelerden takip ettiğini sordu. 'Haberleri en sık hangi gazetelerden (basılı veya internet) takip ediyorsunuz?" sorusuna katılımcıların yüzde 16.2'si 'İnternethaber' cevabı verdi. Sözcü yüzde 12.8'le ikinci sırada çıkarken, Hürriyet ve Sabah yüzde 9.3 ile üçünü sırada çıktı. 

TRT Haber diyenlerin oranı yüzde 8.2, Milliyet diyenlerin oranı yüzde 7.1'de kaldı. CNN Türk diyenler yüzde 7.0, Habertürk diyenler yüzde 5.5, NTV diyenler yüzde 3.9, Haber 7 diyenler yüzde 2.7, Karar diyenler yüzde 2.7, En Son Haber diyenler yüzde 1.8, hiçbiri diyenler 3.3, "diğerleri" diyenler ise yüzde 10.3 çıktı. 

Optimar anketinde 'hangi gazetecileri Youtube'da takip ediyorsunuz diye de soruldu. Cüneyt Özdemir yüzde 26.1 ile ilk sırada çıkarken, Oğuzhan Uğur 10.2 ile ikinci, Nevşin Mengü 9.4 ile üçüncü çıktı.

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