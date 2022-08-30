Rıfat Hisarcıklıoğlu duyurdu TOGG fabrikası açılış tarihi belli oldu

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, "60 yıl önce yarım kalan bir rüyamız vardı. Yerli ve milli bir otomobil üretme rüyamızı da Bursa'da gerçekleştiriyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde bu tarihi girişim 29 Ekim'de Allah nasip ederse kapılarını açıyor ve fabrika da resmen üretime geçiyor." dedi.

Abone ol

Hisarcıklıoğlu, Gökmen Uzay ve Havacılık Eğitim Merkezi'nin (GUHEM) bahçesinde düzenlenen etkinlikte yaptığı konuşmada, bu sene 100'üncü yıl dönümü olan ve Türk milletinin küllerinden yeniden doğuşunun destanı olan Zafer Bayramı vesilesiyle Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, silah arkadaşlarını, tüm şehitleri ve gazileri rahmetle minnetle saygıyla yad ettiğini söyledi.

Bu özel günde kendisine Bursa Şehri Hizmet Nişanı belgesinin takdim edilmesinden onur duyduğunu belirten Hisarcıklıoğlu, "Ömrüm boyunca bunun bahtiyarlığını yaşayacağım. Bursa tarımıyla, sanayisiyle, girişimcileriyle, Türkiye'nin göz bebeği haline gelmiş, ismi marka olmuş, hepimizin gurur duyduğu bizlere Osman Gazi'nin emaneti bir şehir." dedi.

Hisarcıklıoğlu, ekonomiye değer katan Bursa'nın tüccar ve sanayicilerle Türkiye için daima değer üreten yapıda bir şehir olduğunu vurgulayarak, "Anadolu'nun sanayileşmesi Bursa'da başlamış. Türkiye'nin ilk organize sanayi bölgesi 1960'lı yıllarda Bursa TSO'nun liderliğinde hayata geçmiş. Bugün de nitelikli insan kaynağı, AR-GE ve inovasyon odaklı yüksek katma değere sahip üretimi, lojistik imkanları, ileri teknolojiye dayalı tarım ve detaylı ihracat yapısıyla ülkemiz ekonomisinin lokomotifi haline gelmiştir Bursa." diye konuştu.

"TOGG, 29 Ekim'de kapılarını açıyor"

Bursa'nın otomotiv, makine, tekstil başta olmak üzere pek çok sektörde Türkiye'nin üretim merkezi olduğunu hatırlatan Hisarcıklıoğlu, şöyle devam etti:

"Tüm bunların bir sonucu olarak 60 yıl önce yarım kalan bir rüyamız vardı. Yerli ve milli bir otomobil üretme rüyamızı da Bursa'da gerçekleştiriyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde bu tarihi girişim 29 Ekim'de Allah nasip ederse kapılarını açıyor ve fabrika da resmen üretime geçiyor. 2023'ün ilk çeyreğinde de yurt içinde satışa geçiyoruz. Yani çok yakında Bursa caddelerinde hep beraber TOGG'u görmeye başlıyoruz."

Hisarcıklıoğlu, TOBB'un Bursa'ya birçok eser kazandırdığına işaret ederek şunları kaydetti:

"Osmanlı'nın yeniden doğuşunu mümkün kılan birinci Mehmet'in armağanı, Yeşil Türbe'yi restore ederek korunmasını sağladık. Yine Osmanlı'nın ilk yerleşimlerinden Bursa Cumalıkızık evlerinin restorasyonu gerçekleştirdik. Bugüne kadar yaptığımız en büyük okullardan birini 50 derslikli Bursa Osmangazi Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Anadolu İmam Hatip Lisesini inşa ettik. Şimdi de Bursa oda ve borsalarının talebiyle TOBB olarak yeni bir girişim başlatma kararı aldık. Buradaki 7 ilçemize, Gemlik, İnegöl, İznik, Karacabey, Mustafakemalpaşa, Orhangazi ve Yenişehir'de 7 yeni okul daha Allah nasip ederse yapacağız. Bursa'mıza bu okullarımız hayırlı uğurlu olsun."