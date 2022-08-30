Yunan generali Trikopis'i esir alan askerin tüfeği ortaya çıktı meğer torunu...
KAYSERİ Milli Mücadele Müzesi, Kurtuluş Savaşı'nda Yunan Orduları Başkomutanı General Nikolaos Trikopis'i esir alan askerlerden Bayram Bayazıt'ın tüfeği, İstiklal Madalyası, hüviyeti ve belgelerine ev sahipliği yapıyor.
Sakarya Meydan Muharebesi'nde son sınıf öğrencileri savaşta olduğu için mezun veremeyen ve "Taş Mektep" adıyla bilinen Kayseri Lisesi'nde Cumhurbaşkanları Turgut Özal ve Abdullah Gül ile Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın da aralarında bulunduğu önemli isimler eğitim gördü.
Kiçikapı Mahallesi'nde bulunan ve 1903 yılında yapılan tarihi Kayseri Lisesi, 2016 yılından bu yana Kayseri Büyükşehir Belediyesi Milli Mücadele Müzesi olarak ziyaretçilerini ağırlıyor.
Kurtuluş Savaşı devam ederken 24 Temmuz 1921'de TBMM'nin hükümet merkezini Kayseri'ye taşıma kararı alması üzerine, toplantılar için hazır hale getirilen Taş Mektep'te, o dönem yaptırılan Meclis kürsüsü ile ünlü isimlerin bal mumu heykelleri bulunuyor.
Onbaşı ve çavuş rütbeleriyle katıldığı Kurtuluş Savaşı'nda, Yunan Orduları Başkomutanı General Trikopis'i Uşak'ta beraberindeki askerlerle esir alan Bayram Bayazıt'ın tüfeği, İstiklal Madalyası, hüviyeti ve belgeleri de müzede sergileniyor.