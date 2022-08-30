Yunan generali Trikopis'i esir alan askerin tüfeği ortaya çıktı meğer torunu...

Sakarya Meydan Muharebesi'nde son sınıf öğrencileri savaşta olduğu için mezun veremeyen ve "Taş Mektep" adıyla bilinen Kayseri Lisesi'nde Cumhurbaşkanları Turgut Özal ve Abdullah Gül ile Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın da aralarında bulunduğu önemli isimler eğitim gördü.