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Korkunç olay! Talihsiz gencin bacağına korkuluk demirleri ok gibi saplandı

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Korkunç olay! Talihsiz gencin bacağına korkuluk demirleri ok gibi saplandı

ADANA'nın Yüreğir ilçesine bağlı Yenidoğan Mahallesi'nde talihsiz bir olay yaşandı. Bahçenin korkuluk demirleri bacağına ok gibi saplanan genci, Can-Kur ekipleri kurtardı. Genci, sağlık ekipleri hastaneye kaldırdı.

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Adana'nın Yüreğir ilçesine bağlı Yenidoğan Mahallesi'nde talihsiz bir olay yaşandı.

Bir genç, iş yerinin demir korkuluklarının üzerinden geçmek istedi.

Korkuluk demiri ok gibi saplandı

Ancak dengesini kaybedip düşen gencin, bir bacağına korkuluk demiri ok gibi saplandı.

Talihsiz genç hastaneye kaldırıldı

Acı içinde bağıran gencin yardımına çevredeki vatandaşlar koşup, hemen sağlık ve Can-Kur ekiplerine haber verdi.

İHA'nın haberine göre; olay yerine gelen ekipler, genci kurtardı. Genci sağlık ekipleri hastaneye kaldırdı.

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