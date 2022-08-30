Korkunç olay! Talihsiz gencin bacağına korkuluk demirleri ok gibi saplandı
ADANA'nın Yüreğir ilçesine bağlı Yenidoğan Mahallesi'nde talihsiz bir olay yaşandı. Bahçenin korkuluk demirleri bacağına ok gibi saplanan genci, Can-Kur ekipleri kurtardı. Genci, sağlık ekipleri hastaneye kaldırdı.Abone ol
Adana'nın Yüreğir ilçesine bağlı Yenidoğan Mahallesi'nde talihsiz bir olay yaşandı.
Bir genç, iş yerinin demir korkuluklarının üzerinden geçmek istedi.
Korkuluk demiri ok gibi saplandı
Ancak dengesini kaybedip düşen gencin, bir bacağına korkuluk demiri ok gibi saplandı.
Talihsiz genç hastaneye kaldırıldı
Acı içinde bağıran gencin yardımına çevredeki vatandaşlar koşup, hemen sağlık ve Can-Kur ekiplerine haber verdi.
İHA'nın haberine göre; olay yerine gelen ekipler, genci kurtardı. Genci sağlık ekipleri hastaneye kaldırdı.
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