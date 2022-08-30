Korkunç olay! Talihsiz gencin bacağına korkuluk demirleri ok gibi saplandı

Hande Erçel yeğeni Mavi'yle fotoğraf paylaşınca yorumlar yağdı! "Kucağına da çok yakışıyor"

Hull City ile anılmıştı, Halil Dervişoğlu'nun yeni takımı belli oldu!

Burak Yılmaz için canlı yayında olay sözler! Bunları bilerek mi yapıyor, ona acıyorum