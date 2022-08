Hande Erçel yeğeni Mavi'yle fotoğraf paylaşınca yorumlar yağdı! "Kucağına da çok yakışıyor"

Sık sık sosyal medyada paylaşım yapan güzel oyuncu Hande Erçel, ablasının kızı Mavi ile tatildeki renkli anlarının fotoğrafını Instagram hesabından paylaştı. Paylaşıma kısa sürede binlerce beğeni gelirken, Hande Erçel'e 'kucağına da çocuk çok yakışıyor' yorumları geldi..

Oynadığı her dizide adından olumlu anlamda sıklıkla bahsettiren genç oyuncu Hande Erçel, şu aralar tatilde keyif sürüyor. Yeni projesi heyecanla beklenen oyuncudan herhangi bir açıklama gelmedi. Genç oyuncunun ismi bir süre ismi Disney Plus için çekilecek olan El Turco dizisi ile anılmıştı. Dizinin başrollerini ise Can Yaman'la birlikte yapılacağı iddia edilmişti ancak daha sonra diziyle anlaşamadığı gündeme geldi.

Sen Çal Kapımı dizisiyle büyük bir büyük bir şöhrete kavuşan Hande Erçel'in özellikle yurtdışında milyonlarca hayranı bulunuyor. Erçel , 80’den fazla ülkede gösterilen dizi sonrasında şöhretine şöhret kattı. Bunun yanı sıra Hande Erçel Türkiye’de Haziran ayında yayına başlayan Disney Plus dijital platformunun da marka elçisi oldu.

Genç oyuncunun, Ay Yapım imzalı dizide Can Yaman ile aynı ücreti istediği ve ancak kabul edilmemesi nedeniyle de dizide oynamaktan vazgeçtiği şeklinde haberler gündeme bomba gibi düşmüştü. Son dönemlerde bilinen bir projesi olmayan Erçel, hayranları ile sosyal medyadan sık sık etkileşime giriyor.

Sürekli olarak paylaşımlar yapan Hande Erçel, vaktinin çoğunu ablası Gamze Erçel’in kızı Mavi ile geçirmekten yana kullanıyor. Teyze yeğenin eğlenceli anlarından yansıyan fotoğraflar, Hande Erçel’in hayranları tarafından da sosyal medyada yoğun şekilde takip ediliyor.

Geçtiğimiz günlerde Erçel, yeğeni Mavi ile verdiği pozlarını Instagram hesabından paylaştı. Genç oyuncu hem kıyafeti ile dikkat çekti hem de teyze yeğen olarak birlikte ne kadar eğlendiklerini göz önüne serdi. Sosyal medyada Hande Erçel hayranları, paylaşılan fotoğraflara binlerce beğeni attı ve yorum yazdı.

Hande Erçel kimdir?

Doğum; 24 Kasım 1993, Bandırma

Mesleği; Türk oyuncu ve model

Hande Erçel, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, Geleneksel Türk Sanatları Bölümünde okumaya devam etmektedir. Erçel, 2012'de Azerbaycan'da yapılan güzellik yarışmasına katılmış ve yarışmayı ikinci olarak bitirmiştir.

2015-2016 yılları arasında Kanal D'de yayımlanan Güneşin Kızları adlı dizide Selin Yılmaz Mertoğlu karakterini canlandıran Erçel, daha sonra 2016-2017 yılları arasında Show TV'de yayımlanan Aşk Laftan Anlamaz adlı dizide canlandırdığı Hayat Uzun Sarsılmaz karakteriyle yeniden seyirci karşısına çıktı.

En son, 2020-2021 yılları arasında FOX'ta yayımlanan Sen Çal Kapımı dizisinde Eda Yıldız karakterine hayat vermiştir. Sen Çal Kapımı isimli dizi 52. bölümü ile final yaparak hayranlarına veda etti.