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Elazığ'da cesedini 8 kişi zor kaldırdı kilosu nedeniyle özel tabutla taşındı

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Elazığ'da cesedini 8 kişi zor kaldırdı kilosu nedeniyle özel tabutla taşındı

ELAZIĞ'da kötü kokular gelmesi üzerine bakılan evde 69 yaşındaki kişinin hayatını kaybettiği tespit edildi. Yaşlı adam kilosu nedeniyle cansız bedeni morgdan özel tabutla alınarak mezarlığa taşındı.

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Olay, merkez Yeni Mahalle’de meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kendisinden bir süredir haber alınamayan Hüseyin Ergül’ün (69) evinden kötü kokular gelmesi üzerine komşuları durumu polis ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen polis ekipleri, alınan iznin ardından sağlık ekipleriyle birlikte eve girdi.

5 gün önce vefat etmiş

Eve girin ekipler, Ergül'ün cansız bedeniyle karşılaştı. Yaklaşık 5 gün önce hayatını kaybettiği belirlenen Ergül’ün cansız bedeni, yapılan incelemenin ardından kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Fırat Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırıldı.

300 kiloluk ceset için özel tabut 

Bu sırada, yaklaşık 300 kilo olan Ergül için özel bir tabut ve taşınması için pikap hazırlandı. Otopsisinin ardından özel tabuta konan cenaze, pikap ile defnedilmek üzere Asri Mezarlığına götürüldü.

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