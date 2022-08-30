Kısmetse Olur'un Adnan'ı son haliye tanınmadı! Estetikleri onu bambaşka birine çevirdi

Bir dönemin sevilen evlilik programı Kısmetse Olur'da yaşadığı aşklarla gündemden düşmeyen Adnan Kızıltaş son haliyle ağızları açık bıraktı.

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2015 yılında Kanal D ekranlarında yayınlanan sunuculuğunu Seda Akgül'ün yaptığı ve yayınlandığı dönemde ses getiren evlilik, flört programı Kısmetse Olur'un gelin ve damat adayları yıllar geçmesine rağmen değişimleriyle gündemlerden düşmüyor.

İki sezon yayınlanan izdivaç programında adı en çok konuşulan isimlerden biri olan damat adayı Adnan Kızıltaş'da değişimiyle son zamanlarda adı gündemden düşmeyen isimlerden.

Çapkınlığıyla olay olmuştu

Çapkınlığıyla yarışmaya nam salan damat adayı yarışmanın ilk sezonunda gelin adayı Ceyda ile aşk yaşamış fakat aşkları kısa sürmüştü. Yarışmanın sezon finalinde ekranlarda görünmeyen Kızıltaş merak edilmişti.

Yarışmanının ikinci sezonunda tekrardan ekranlarda yerini alan damat adayı hayranlarını sevindirmişti. Adnan Kızıltaş ikinci sezon ise hayallerindeki kadın olarak tanımladığı Didem Delen ile büyük bir aşk yaşamıştı.

Yarışmanın gözde çifti...

Çalkantılı aşklarıyla ve romantik halleriyle beğeni toplayan ünlü çiftin sosyal medyada birçok hayran kitlesi vardı. İzdivaç programlarının kaldırılmaya başlaması ile yarışmanın gözde çiftlerinden olan ünlü çift aşklarına bir süre daha devam etmişti. Sevilen çift ayrılık kararı aldıktan sonra uzun bir süre gündemden uzak durmuşlardı.

Yarışma bitmeden önce burun estetiği olan damat adayı Adnan Kızıltaş yarışmadan sonra yaptırmaya devam ettiği estetiklerle ve sakalını boyatmasıyla herkesi şaşırtmıştı.

Son hali şaşırttı

Şimdilerde kendine ait giyim markası olan Adnan Kızıltaş İnstagram hesabını aktif kullanan isimlerin arasında yer alıyor. Mart ayında Hacer Göktaş ile evlenen ünlü isim şimdilerde eşiyle olan paylaşımlarıyla gündem oldu. Kızıltaş'ın son halini görenler tanımakta güçlük çekti. İşte Kısmetse Olur yarışmasının Adnan'ının son hali...