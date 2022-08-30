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Erdoğan, Külliye'de tebrikleri kabul etti; Atatürk'ün akrabaları ilk kez törende

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Erdoğan, Külliye'de tebrikleri kabul etti; Atatürk'ün akrabaları ilk kez törende

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları çerçevesinde Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde tebrikleri kabul etti.

Erdoğan, Külliye'de tebrikleri kabul etti; Atatürk'ün akrabaları ilk kez törende

Zaferin 100'üncü yılı kutlamaları çerçevesinde Anıtkabir'deki törene katılan ve Devlet Mezarlığını ziyaret eden Erdoğan, buradan Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne geçti.

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Erdoğan, Külliye'de tebrikleri kabul etti; Atatürk'ün akrabaları ilk kez törende

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilen törende, TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Anayasa Mahkemesi Başkanı Zühtü Arslan, Yargıtay Başkanı Mehmet Akarca, Danıştay Başkanı Zeki Yiğit, Sayıştay Başkanı Metin Yener, Cumhurbaşkanlığı Kabinesi üyeleri, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş...

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Erdoğan, Külliye'de tebrikleri kabul etti; Atatürk'ün akrabaları ilk kez törende

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ve kuvvet komutanları, TBMM üyeleri, kamu kurumlarının yöneticilerinin de aralarında olduğu devlet erkanı, yabancı misyon şefleri ile uluslararası kuruluşların temsilcileri Cumhurbaşkanı Erdoğan'a bayram tebriklerini sundu.

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Erdoğan, Külliye'de tebrikleri kabul etti; Atatürk'ün akrabaları ilk kez törende

Atatürk ve silah arkadaşlarının akrabaları ilk kez törende

Bu yıl tebrik töreninde bir ilk de yaşandı. Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının hayattaki akrabaları da törende yer aldı.

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