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AK Parti Milletvekili Zehra Taşkesenlioğlu'nun eşi Ünsal Ban'ın yurt dışına kaçış haritası ortaya çıktı

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
AK Parti Milletvekili Zehra Taşkesenlioğlu'nun eşi Ünsal Ban'ın yurt dışına kaçış haritası ortaya çıktı

Yurt dışına kaçmaya çalışırken Muğla'nın Milas ilçesinde yakalanan AK Parti Milletvekili Zehra Taşkesenlioğlu'nun eşi eski Türk Hava Kurumu (THK) Üniversitesi Rektörü Ünsal Ban'ın Yunanistan'a gitmeye çalıştığı ortaya çıktı.

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Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında hakkında gözaltı kararı bulunan ve dün yurt dışına kaçmaya çalıştığı sırada Muğla'nın Milas ilçesinde polis ekiplerince yakalanan Ban, Milas'a kendisine ait olmayan ve daha önce kullanmadığı bir araçla geldi.

Polise yakalanmamak için farklı güzergahları kullandı

Ban, Muğla'ya gelişi sırasında polis kontrol noktalarından kurtulmak için farklı güzergahları kullandı.

Yurt dışına kaçacağına yönelik ihbar üzerine Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş ve İstihbarat ekiplerince takibe alınan Ban'ın, Muğla'ya ulaştığında bir yat ile Yunanistan'a kaçacağı tespit edildi.

Sürat motoruyla yata geçecekti

Malta bandralı yatın kaptanının, Yunan kara sularına bıraktığı yata bağlı küçük sürat motoruyla Bodrum Marina'ya geleceği, buluşmanın ardından Ünsal Ban'ın sürat motoruyla yata geçeceği öğrenildi.

Yatın kaptanı ve mürettebatının şirket kayıtları ortaya çıktı

Yurt dışına kaçış için kullanılacak yatın kaptanının ve mürettebatının Ban'ın şirketlerinde çalışma kaydı bulunduğu belirlendi.

Kaptan ve mürettebat da polis ekiplerince gözaltına alındı.

Eşine ait kişisel verileri organize suç örgütü elebaşı ile paylaşma, tehdit ve şantajla suçlanan, THK Üniversitesini zarara uğratmaktan da hakkında çok sayıda dava bulunan Ünsal Ban'ın "ev satın alma yoluyla vize sahibi olduğu" ve Yunanistan'a kaçacağı belirtildi.

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