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Bakan Mustafa Varank duyurdu! İşte yerli otomobil TOGG'un satış tarihi

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Bakan Mustafa Varank duyurdu! İşte yerli otomobil TOGG'un satış tarihi

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Türkiye’nin otomobili TOGG’un satışa sunulacağı tarih ile ilgili yeni bir açıklamada bulundu.

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AK Parti İstanbul İl Başkanlığı tarafından gerçekleştirilen “Yüz Yüze 100 Gün” etkinliği çerçevesinde Başakşehir’e gelen Varank’a, AK Parti İstanbul İl Başkan Yardımcısı Cahit Altunay, Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu ve AK Parti Başakşehir İlçe Başkanı Sebahatdin Kayas eşlik etti.

Türkiye’nin otomobili TOGG hakkında ada açıklamalarda bulunan Varank, Gemlik’te inşaatı devam eden fabrikanın 29 Ekim’de açılacağını aktardı.

TOGG satışları ne zaman başlıyor?

Varank, ilk araçların banttan inip sertifikasyon sürecinin de tamamlanması ile 2023 Mart’ta TOGG satışlarının başlayacağını, C sınıfı SUV tipi aracın aynı sınıftaki içten yanmalı araçlarla rekabet edeceğini ve aynı fiyattan piyasaya çıkacağını söyledi.

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