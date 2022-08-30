Berdan Mardini'yle boşanan Fatoş Yelliler'den olay pozlar! Taş gibi fiziğini böyle gösterdi

Fransa'daki bir düğünde tanıştıktan sonra ünlü türkücü Berdan Mardini ile Fatoş Yelliler 2010 yılında dünyaevine girmişti. Geçen yıl boşanan çift karşıklıklı yaptıkları açıklamalarla gündeme gelirken Berdan Mardini'yle boşanan Fatoş Yelliler güzel fiziği, cesur pozlarıyla sosyal medyada da gündeme gelmeye devam ediyor. Fatoş Yelliler bu kez de taş gibi fiziğini böyle gösterdi.

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2010-2021 yılları arasında evli olduğu türkücü Berdan Mardini'den olaylı şekilde boşanan Fatoş Yelliler yaptığı açıklamaların yanı sıra sosyal medyadaki birbirinden güzel pozlarıyla baş döndürmeye devam ediyor. Sosyal medyayı oldukça sık kullanan güzel isim güzel fiziği, cesur paylaşımlarıyla gündeme gelmeye devam ediyor.

Berdan Mardini'den eski eşi Fatoş'a zehir zemberek sözler

Ünlü türkücü Berdan Mardini ile Fatoş Yelliler, Fransa'da bir düğünde tanıştıktan sonra 2010 yılında dünyaevine girmişti. Çift geçtiğimiz yıl 10 yıllık birlikteliklerini aldatma gerekçesiyle sonlandırmıştı. Berdan Mardini ise katıldığı bir programda çarpıcı itiraflarda bulunmuştu. 10 yıllık evliliğinde 9 yıl boyunca aldatıldığını iddia eden Mardini, "Çocuklarımla tatile gidiyorum" diyor ama otelde bir odada evlatlarımı tek başına bırakıp, yan odada başka adamlarla buluşmuş, uyuşturucu almış. Her şey belgeli. Peruklar takıp, çocuklara fotoğraf çektiriyormuş. "Babanız ararsa annem uyuyor" diye söyletip, dışarıya gidiyormuş" sözleri gündeme bomba gibi düşmüştü.

"Böyle bir kadına çocuklarımı nasıl göstereyim?"

10 yıllık evliliğinde 9 yıl boyunca sürekli aldatıldığını ifade eden ünlü türkücü, "10 yıl evli kaldım, meğer 9 yılı aldatılmışım. Beni defalarca aldattığını evlatlarım da biliyor. Boşandıktan sonra evde eşyalarının arasından neler neler çıktı. Mektuplar, parfümlü tişörtler buldum. Sevgililik cüzdanı bile yapmış adamlarla. Evde dolmalar, börekler yapıp sevgililerine götürmüş. Böyle bir kadına çocuklarımı nasıl göstereyim?" diye konuştu.

Fatoş Yelliler çılgına dönmüştü

Eski eşi Berdan Mardini'nin açıklamalarını duyan Fatoş Yelliler adeta çılgına dönmüş. Çok konuşulacak açıklamarda bulunmuştu. Yelliler yaptığı açıklamada; "12 yıl boyunca kocalık-babalık yapmış olsaydınız bu evlilik hala devam ediyor olacaktı. Çocukların annelerini görmemeleri o yaşta çocukları cezalandırmak demek. Ben konuşmaya başlarsam önce devlete karşı yapılan illegal işlerinizden başlarım. Hepsini belgeli ispatlarım. O zaman hapsi boylarsınız. Ne itibarınız kalır ne de velayet. İlla çocuk bakmak istiyorsanız önce evlilik çerçevesinde gizli yaptığınız yasak aşktan olup masum, hiç görmeyip sahip çıkmadığınız çocuktan başlayın" ifadelerini kullanmıştı. Fatoş Yelliler'in bu açıklaması da magazin gündemine bomba gibi düşmüştü.

Sosyal medyayı sallamaya devam ediyor

Sosyal medyayı sık kullanan Fatoş Yelliler son paylaşımıyla gündeme geldi. Yaptırdığı estetikler sonrası değişimi dikkatlerden kaçmayan güzel isim fiziği ve cesur pozlarıyla adından söz ettirmeye devam ediyor.

İşte Fatoş Yelliler o pozları;