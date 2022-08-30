Kışın kahvaltı sofralarınızı tatlandıracak üzüm reçeli tarifi! Yemeye doyamayacaksınız

Kahvaltı sofralarının vazgeçilmez bi parçası olan reçeller yapılmaya başlanmışken, kışa mevsimine üzüm reçeli olmadan girmek olmaz. Enfes lezzetiyle tadını damağınızda bırakacak üzüm reçeli tarifini sizler için yazdık. Kış kahvaltılarınızda tatlı yeyin, tatlı konuşun...

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Kış mevsimine girmeden önce çeşitli konserveler ve reçeller hazırlıyorsanız, bu üzüm reçeli tarifini çok seveceksiniz. Yaz mevsiminin lezzetli üzümlerinden hazırlayacağınız bu üzüm reçelini yiyenler parmaklarını da yiyecek. Her sene kullanacağınız bu ürüm reçeli tarifini, tarif defterinize yazmayı unutmayın. Bütün bir kış bayıla bayıla yiyeceğiniz ve evde hazırlayacağınız üzüm reçelinin tarifi tam size göre olacak. İşte, üzüm reçeli tarifi, yapılışı, hazırlanışı, gerekli malzemeler ve püf noktası...

Üzüm reçeli için malzemeler:

- 500 gr çekirdeksiz beyaz üzüm

- 3 su bardağı toz şeker

- Yarım çay bardağı su

- 2 yıldız anason

Üzüm reçeli yapılışı:

- Üzüm reçeli yapımına önce, üzümleri yıkayarak başlayın. İyice yıkadığınız ürümlerin saplarını ayırın.

- Sonrasında ayıkladığınız üzümleri geniş bir kaseye alın. Üzerlerine toz şekeri ilave ederek, üzümleri ezmeden dikkatlice karıştırın.

- Güzelce karıştırdığınız zaman bir gece oda ısısında dinlenmeye bırakın.

- Sonrasında geniş bir tencereye, bir gece oda ısısında beklettiğiniz şekerli üzümleri alın.

- Üzerine yarım çay bardağı su ilave ederek 30 dakika kısık ateşte pişirin.

- Üzümleri pişirirken kaşık kullanmak yerine tencereyi arada bir sallayın. Kaşık kullandığınız takdirde üzümler dağılacaktır.

- Üzümleri 30 dakika pişirdikten sonra tencereye yıldız anasonları ilave edin ve 10 dakika daha kısık ateşte pişirin.

- Reçelin kıvamını kontrol etmek için tabağa bir miktar dökerek soğutun. Soğuduğunda yoğun bir kıvama geldiyse, reçeliniz olmuş demektir.

- Sonrasında, reçeli saklayacağınız kavanozu ve kapağını kaynar suya sokup çıkarın ve fırında iyice kurutun.

- Kavanozlar ve reçel sıcakken reçelleri kavanozlara doldurup, kapağını sıkıca kapatın ve kavanozu ters çevirerek uygun bir yere koyun. Böylece reçelinizi açmadan uzun süre muhafaza edebilirsiniz.

Püf noktalar:

- İsterseniz, reçel yapmak için mor üzüm de kullanabilirsiniz. Eğer üzümler çekirdekliyse, pipet yardımıyla içlerini temizlemeniz kolay olacaktır.

- Yıldız anason yerine bir çubuk tarçın veya vanilya çubuğu da kullanabilirsiniz.

- Üzüm reçelini hazırlarken çok fazla karıştırmamaya özen gösterin. Böylelikle üzümlerin dağılmasını engellemiş olursunuz.

- Eğer karıştırmanız gerekiyorsa, bu işemi mutlaka tahta bir kaşıkla yapın. Metal kaşık kullanırsanız, reçeliniz sulanacaktır.

- Üzümleri bütün veya ikiye bölünmüş bir şekilde kullanabilirsiniz.