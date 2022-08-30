Yunanistan Başbakanı Miçotakis'ten tuhaf çıkış: Erdoğan ve Putin beni istemiyor

YUNANİSTAN Başbakanı Miçotakis, Erdoğan ve Putin'in Yunanistan'da yönetimin değişmesini isteyeceğini ifade ederek, "Erdoğan ve Putin, Yunanistan'da başka bir hükümet istediklerini gizlemiyor" dedi.

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Türkiye ile Yunanistan arasında gerginlik son dönemde karşılıklı açıklamalarla, Ege ve Akdeniz'de yaşananlar nedeniyle tırmanırken, Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Yunanistan'da yönetimin değişmesini isteyeceğini öne sürdü.

"Başka hükümet istediklerini gizlemiyorlar"

Yunanistan'ın, Rusya'nın devam eden Ukrayna işgalinde Kiev'in yanında yer aldığı için Moskova'nın hedefi olduğunu kaydeden Miçotakis, "Erdoğan ve Putin, Yunanistan'da başka bir hükümet istediklerini gizlemiyor" dedi.

Göç konusuna da değinen Miçotakis, Türkiye ile karşılıklı suçlamalar hatırlatıldığında, "Hiçbir manevra, tutumumuzu değiştirmez. Masumları kurtarıyoruz, sınırlarımızı koruyoruz" dedi.

Seçim hazırlığı mı?

Yunanistan da tıpkı Türkiye gibi 2023 yazında seçime gidecek. Yunanistan'da hayat pahalılığı ve yüksek enflasyon nedeniyle zor bir kış geçireceği düşünülen Başbakan Miçotakis yönetiminin, seçim öncesi elini güçlendirmek için Türkiye'yi daha fazla hedef alması bekleniyor. Son aylarda Türkiye'ye karşı lobi çalışmaları başta olmak üzere, NATO görevindeki F-16'lara radar kilidi atılmasının da bu sebepten ötürü olduğu değerlendiriliyor.