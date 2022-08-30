Türkiye'nin tahıl ambarından ilk rakamlar geldi: 2.2 milyon ton

Konya, 2 milyon 200 bin hektarlık ekim alanı ile Türkiye'nin tahıl ambarı olarak biliniyor. Dünyada tahıl açığı yaşanırken buradaki hasat 2.2 milyon tona ulaştı.

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Konya Ovası'nda geçen yıl yaşanan rekolte kaybının ardından arpa ve buğday hasadı bugüne kadar en fazla 2,5 milyon ton buğdaya çıkmıştı. Son dönemdeki verim kayıpları 1 milyon tona ulaşmıştı. Geçen sene yaşanan kuraklık rekolteyi azaltsa da alınan tedbirlerle üretim bu yıl 2,2 milyon tona yükseldi.

"Havzalarda sulu tarım yapılırsa rekolte rekorunu kırarız"

Karatay Ziraat Odası Başkanı Rifat Kavuneker, "Geçen yıla göre buğday ve arpa hasadında 1,5 milyon ton civarında olan rekolteyi, bu sezon 2 milyon 200 bin tonlara çıkarttık. Konya bölgesinde özellikle kapalı havzalarda sulu tarım yapılırsa biz her zaman için rekolte rekorunu kırarız." dedi.

"Sulu tarım önemli"

Karatay Ziraat Odası Başkanı Rifat Kavuneker, "2022 yılında buğday ve arpa çok güzel çıktı. Sulu alanlarımızda verimlerimiz gayet iyi. Geçen yıla göre 1,5 milyon ton civarında olan Konya bölgesinde bugün 2 milyon 200 bin tonları yakaladık. Bu da sulu tarımın önemliliğini gösteriyor. Çünkü iyi bir kış geçirdik, iyi bir yağışlı dönem geçirdik ama bahar aylarında tam ihtiyaç olduğu zamanda kar yağışıyla kurtardık. Onun için mutlaka ve mutlaka Konya bölgesinde özellikle kapalı olan bu bölgede sulu tarım yapıldığı zaman biz her zaman için rekolte rekorunu kırarız." dedi

"Bu yıl mısır fazla ekildi, rekolte kaybı ile fazla ekim birbirini karşıladı"

DHA'nın haberine göre, Kavuneker, "Bugün mısırlarımızda da bir sıkıntımız var. Yaz ayının çok sıcak gitmesi ve tam eşleşme zamanında sert esen rüzgarlardan dolayı mısırların uç kısmı dolmadı. Yani bu da bazı bölgelerde rekolte kaybı yaşatacak. Bu yüzden tarlalara ziraat mühendisi hocalarımıza gittik, gördük, araziyi de kontrol ettik. Şu an yapılabilecek bir şey yok. Biz her şeyi açık söylüyoruz mısır parayı fazla kazandırdığı için bu sefer mısırda yüzde 15 oranında ekim artışı var. Mısır rekoltesinde düşüş olduğu için yüzde 15 fazla ekimden dolayı rekolte ve ekim alanı birbirini kapattı." dedi.