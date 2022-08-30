Kurtlar Vadisi'nin Memati Baş'ı Gürkan Uygun'un eşini görenler adeta büyüleniyor! Bakın eşi kimmiş...

Kurtlar Vadisi dizisi ile adını tüm Türkiye'ye duyuran ünlü oyuncu Gürkan Uygun'un kendisi gibi ünlü eşi güzelliğiyle görenleri büyüledi. Bakın Gürkan Uygun'un eşi Şebnem Uygun kimmiş...

Abone ol

2003 yılında Show TV ekranlarında "Bu bir mafya dizisidir" sloganıyla yayınlanmaya başlayan, sadece yayınlandığı döneme değil günümüze bile damga vuran Kurtlar Vadisi dizisinde Memati Baş karakterine hayat veren ünlü oyuncu Gürkan Uygun dizi ile adını geniş kitlelere duyurmuştu.

Deli Yürek, Payitaht Abdülhamit gibi birçok ünlü dizide rol alan ünlü oyuncu şimdilerde başrollerini Deniz Baysal ve Çağlar Ertuğrul'un paylaştığı Teşkilat dizisinde rol alıyor.

14 yıllık eşi bakın kimmiş

Özel hayatıyla gündeme gelmeyi sevmeyen ünlü oyuncu geçtiğimiz günlerde 2008 yılında dünyaevine girdiği, çocukları Mihriman Balım ve Ateş'in annesi 14 yıllık eşi Şebnem Uygun ile fotoğrafını paylaştı.

Uygun'un paylaşımında eşini görenler şaşkına döndü. Ünlü oyuncunun eşi Şebnem Uygun'un bir dönem 'Biri Bizi Gözetliyor' adlı yarışma programının yarışmacısı olduğu öğrenildi.

Binlerce beğeni aldı

Çok sayıda beğeni alan o fotoğrafta ünlü oyuncunun eşi güzelliğiyle herkesi büyüledi. Kısa sürede binlerce beğeni alan fotoğrafa sosyal medya kullanıcılarından "Çok yakışıyorsunuz", "Allah mutluluğunuzu daim etsin" yorumları yapıldı.

Gürkan Uygun kimdir?

27 mayıs 1974 yılında İzmit'te doğan Gürkan Uygun aslen Ordulu ve Gürcü kökenlidir. Lisa yıllarında tiyatroya merak salan ve kendini geliştiren ünlü isim 1996 yılında Tatlı Kaçıklar dizisinde rol alarak oyunculuk kariyerine başlamıştır.

Uygun'un kariyerinde zirveyi yakalaması ise Kurtlar Vadisi dizisi ile olmuştur. Ünlü oyuncu 2008 yılında Şebnem Uygun ile evlenmiş ve iki çocuğu olmuştur.