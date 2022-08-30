Geceleri iştahınız açılıyorsa dikkat! Gece yeme ataklarının sebebi açıklandı

Birçok kişi, geceleri iştahının açılmasından şikayetçi... Peki bu geceleri acıkma hali neden oluyor? Gece gelen yemek yeme ataklarının çözümü nedir? Gece yemek yeme alışkanlığını ortadan kaldırmanın ve önlemenin yolları nelerdir? Bütün bu soruların cevabını sizler için yazdık...

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Gece uykudan kalkıp ya da hiç uyumayıp, bir şeyler yemek sağlık açısından büyük bir tehlike oluşturmaktadır. Yemek yedikten sonra uyumak, besinlerin sindiriminin tamamlanmasına fırsat vermez ve hemen ardından sindirim sistemi rahatsızlıklarının ortaya çıkmasına sebep olur. Peki gece yeme atakları hangi sebeple olur? Bu alışkanlıktan kurtulmak için ne yapmamız gerekiyor? Bu alışkanlığın detaylarını sizler için derledik...

Psikolojik bir durumdur

Gece yeme atakları, tıpta gece yeme sendromu olarak tanımlanmaktadır. Tanı değerlerine bakıldığı zaman genellikle kahvaltının atlandığı veya çok az miktarda besin tüketildiği görülür. Akşam yemeğinden sonra ise gün içerisinde tüketilen kalorinin en az %25’i karşılanmak istenir. Uykusuzluk durumunun haftada 3 gün veya daha fazla kez olması ile bilinen psikolojik bir durumdur.

Kilo korunamaz

Gece yeme atakları geçiren kişilerin genellikle sandviç, kek, pasta ve şekerlemeler gibi enerji içeriği yüksek besinlere yöneliyor olması obezite hastalığının uğrama tehlikesini arttırmaktadır. Ataklarla birlikte görülen uykusuzluk, sirkadiyen ritmin bozulmasına sebebiyet verir. Kilo vermek ya da kilo korumak isteyen kişilerin bu süreci olumsuz etkilenir.

Sebepleri:

Gece yemek yeme ataklarının ortaya çıkmasının nedenlerinin başında, bireyin sabah tok uyanmak istemesi gelir. Uyku düzensizliği, hormonal dengesizlikler (açlık kan şekeri dengesizliği vb.), psikolojik sorunlar, depresyon, anksiyete ve düzensiz beslenme atakların yaşanmasında önemli bir rol oynayan etkenlerden bazılarıdır.

Ne yapmak gerekir?

Yapılması gereken ilk adım, gece yeme ataklarının tetikleyicisinin ne olduğunun tespit edilmesidir. Tespit edilen şey duygusal bir tetikleyici veya fiziksel bir ihtiyaç olabilir.

Duygusal tetikleyicilere örnek olarak da üzüntü, stres veya endişe gibi herhangi bir yoğun duygu örnek gösterilebilir. Vücut, bu tür duygulara karşı bir tepki mekanizması oluşturu ve tok olsanız bile açlık hissedersiniz. Gün içerisinde değişen duygu durumlarınızın ya da var olan stresin çözümünü yemek yemekte aramak, sıkıntınızdan kurtulmak için uygulayabileceğiniz doğru bir yöntem değildir.

Bu durum, beslenmeye bağlı kronik bir yetersizlik ile fiziksel tetikleyici olarak karşımıza çıkabilir. Uzun süredir zorlayıcı bir diyet yapıyorsanız ve yemek saatleriniz düzensiz ise kan şekerinizde dalgalanmalar yaşayabilirsiniz. Uzun süre yemek yememe sonucu oluşan açlık, farkında olmadan yanlış besin seçimi yapmanıza sebep olabilir. Yüksek yağ ve yüksek karbonhidrat oranına sahip olan besinleri tercih etme ihtimaliniz bu durumda daha yüksektir. Günlük öğünlerinizin saatlerini belli bir düzene sokarak ve öğünlerinizdeki besin ögesi dağılımını dengeleyerek, mevcut yeme ataklarınızın önüne geçmek için ilk adımı atabilirsiniz. Bu süreçlerde alanında uzman kişilerden destek almanız size yönlendirme ve takip açısından çok daha yararlı olacaktır.