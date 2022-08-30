Elon Musk ve Twitter cephesinde işler çıkmaza girdi! Bomba iddialar...

Elon Musk ve Twitter cephesinde işler son derece kızışmış durumda. Mahkemeye çağırılan Twitter güvenlik şefi hakkında yeni iddialar bomba.

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Elon Musk'ın Twitter ile yasal savaşının ortasında işler daha da kızıştı. Musk'ın, avukatları şimdi şirketin eski güvenlik şefi Peiter “Mudge” Zatko'yu 9 Eylül'de ifade vermek üzere mahkemeye çağırdı.

Geçtiğimiz dönemlerde Twitter'ı satın alma isteği ile gündeme gelen Musk ardından bot hesapları kullanarak bu isteğinden vazgeçtiğini ifade etmişti. Şimdi ise onu mahkemeye taşındı.

Twitter güvenlik şefi Zatko geçen hafta Twitter hakkında Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu, Adalet Bakanlığı ve Federal Ticaret Komisyonu'na uzun bir ihbar şikayetinde bulundu.

"Korkunç" güvenlik sorunları

Şirketi "korkunç" güvenlik sorunlarıyla suçladı. Zatko, sorunların ulusal güvenlik riski oluşturabileceğini öne sürdü.

Pazartesi günü açılan ve The Verge tarafından elde edilen mahkeme celbinde Musk'ın avukatları, Zatko'nun Twitter'daki görev süresinin nasıl sona erdiği ve şirkette hangi hisseye sahip olduğu ile ilgili materyaller talep ediyor.

Twitter'ın veya çalıştırdığı yabancı istihbarat ajanlarının herhangi bir yasa dışı faaliyetine işaret edebilecek belge talepleri de var. Belki de Musk'ın Twitter'ı satın alma sözleşmesinden vazgeçme girişimiyle en alakalı olarak mahkeme celbi, Zatko'nun Twitter'ın iddia edilen spam sorunuyla ilgili belgeleriyle ilgili bilgileri isteyebilir.

Zatko, Washington Post'un belirttiği gibi Twitter'ın Musk'a botların ve spam hesapların yaygınlığı konusunda yalan söylediğini iddia etti. Musk, Twitter'ı gerçek bot sayısını sahtekarlıkla maskelemekle suçladı.

Kaynak: Teknolojioku