İstanbul dahil 11 il için meteoroloji, AFAD ve AKOM'dan üst üste uyarılar! Cumartesi'ye kadar sürecek önlem alın

YAZ aylarının en bunaltıcı sıcaklarıyla boğuşan İstanbul için meteoroloji, AFAD ve AKOM'dan peş peşe uyarılar geldi. Marmara'da beklenen gök gürültülü sağanağın yarın (çarşamba) başlaması ve 3 Eylül'e kadar devam etmesi bekleniyor.

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İstanbul bunaltıcı sıcakların ardından şiddetli ve gök gürültülü sağanak yağışların etkisi altına giriyor. Meteoroloji, İstanbul başta olmak üzere 11 ilde yarın sabah saatlerinden itibaren gök gürültülü sağanak yağışların başlayacağını duyurdu ve vatandaşları hazırlıklı olmaları için uyardı. İstanbullulara bir uyarı da AFAD ve AKOM'dan geldi. AFAD 10 ilin valiliğini 'önlem alın, alarma geçin" diye uyardı.

Hangi illerde sağanak yağış olacak?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, yarın Marmara Bölgesi'nde beklenen gök gürültülü sağanağın, sabah saatlerinden itibaren İstanbul, Tekirdağ, Kırklareli, Çanakkale, Balıkesir, Bursa, Bilecik, Yalova, Kocaeli ve Sakarya çevreleri ile Edirne'nin güneyinde yerel kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Kuvvetli yağışların etkisini, bölgenin batısında akşam saatlerinde, kuzey ve doğu kesimlerinde gece saatlerinde kaybetmesi bekleniyor.

Bir uyarı da AKOM'dan geldi

AKOM'dan yapılan açıklamada da, "İstanbul genelinde Çarşamba (yarın) sabah saatlerinden başlayarak Cumartesi öğle saatlerine kadar kuvvetli sağanak yağış geçişlerinin yaşanacağı beklenmektedir. Olası olumsuz durumlarda lütfen ALO153 Çözüm Merkezimiz ile iletişime geçiniz" denildi.

Bursa için 'sarı alarm' verildi

Meteoroloji Genel Müdürlüğü Bursa için de sarı kod uyarısında bulundu. Yarın 12.00'dan başlayıp 20.00'a kadar sürmesi beklenen sağanak uyarısında şu ifadelere yer verildi: "Kuvvetli gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor! Ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, kısa süreli fırtına ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olunmalıdır."

AFAD'dan 11 valiye 'teyakkuza geçin' talimatı

AFAD, Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden yapılan son değerlendirmeler nedeniyle Marmara bölgesi için “Meteorolojik Uyarı” yayımladı. Yağışın etkilerine karışı önlem alınması için ülke çapındaki merkez olan AFAD Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezi (AADYM), valiliklere uyarı mesajı gönderdi.

AFAD, İstanbul, Tekirdağ, Kırklareli, Çanakkale, Balıkesir, Bursa, Yalova, Kocaeli, Sakarya ve Edirne valiliklerine ani sel, su baskını, dolu, kısa sureli fırtına ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara hazırlıklı olmaları için uyarı mesajı gönderdi. Dikkatli ve tedbirli olma çağrısı yaptı. Mesajda, ilgili birimlerin uyarılması, iletişim kanallarının açık tutulması, ihtiyaç duyulabilecek araç, iş makinesi ve personel planlamasının hazır bulundurulması istendi. Teyakkuza geçilerek gerekli tedbirlerin alınması, müdahale planlamasının yapılması, müdahale birimlerinin hazır halde bekletilmesi hatırlatıldı.