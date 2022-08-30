Saate baktığınızda 21:12'y görüyorsanız hemen sevgilinizi arayın!

Eğer saatinize baktığınızda sık sık 21:12'yi görüyorsanız bunun normal bir durum olmadığını, aksine varsa sevgilinizle aranızdaki bağ ile ilgili bazı ipuçları verdiğini biliyor muydunuz?

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Cep telefonlarının yaygınlaşmaya başlaması sonrası özellikle sevgililer, belli başlı saatlere denk geldiği zaman sevgilisini arayarak veya mesaj atarak aklında olduğunu bildiriyordu.

Bundan yaklaşık 10-15 sene önce Whatsapp, Telegram gibi anlık mesajlaşma uygulamaları henüz kullanılmıyordu. Özellikle sevgililer, saate baktığımda 11:11, 12:12, 18:18 gibi benzer saat ve dakikaları gördüğünde, sevgilisine veya eşine çağrı atarak aklında olduğunu bildiriyordu. Bu saatler sevgililer için hala önem arz ediyor fakat daha da önemli olan bir saat var, o da 21:12...

21.12 saat dilimi sevdiğiniz ile aranızdaki bağın daha güçlü bir hale geleceğini simgelemektedir. 21.12 ters saatine denk gelirseniz sevdiğiniz kişi de sizi seviyor ve düşünüyor anlamına geliyor.

21.12 saat anlamı nedir?

21.12 saat diliminin anlamı birçok kişi tarafından internet üzerinden araştırılıyor. Ters saatler arasında en çok araştırılan saat dilimlerinden biri de 21.12 olarak biliniyor. 21.12 saat diliminin anlamı sevdiğiniz kişinin her saniye sizi düşündüğü şeklinden söyleniyor. Sürekli aklını meşgul ettiğiniz için sizinle vakit geçirmek istiyor ve bu doğrultuda isteklerde bulunuyor. Sürekli olarak 21.12 saatine denk geliyorsanız sevdiğiniz kişinin sürekli sizi düşündüğünü anlamına geliyor. Karşınızdaki kişinin aklında sürekli siz varsınız ve sürekli sizi düşünüyor anlamına gelen bir saat dilimidir.

21.12 ters saatlerin yorumu ve anlamı

Eğer sevdiğiniz biri ile ilişkinizin daha güçlü olmasını istiyorsanız saate baktığınızda 21.12'yi görmeniz gerekir. Bu saat dilimi size sevdiğiniz ile bağlarınızın ve sevginizin güçleneceği anlamını taşır. Özellikle siz de onu sürekli düşündüğünüz için karşılıklı düşünce olmasını 21.12 saat diliminden anlayabilirsiniz. Bu sayede karşınızdakini de mutlu etmek için 21.12 saat dilimini görürseniz onu arayabilir ve aranızdaki bağı daha güçlü hale getirmek için çaba sarf edebilirsiniz. Saatinize baktığınız zaman arka arkaya birkaç kez 21.12 görüyorsanız, sevdiğiniz de sizi seviyor ve hep sizi düşünüyor anlamı ortaya çıkıyor.

21.12 ne anlama gelir?

Kısacası saate baktığınızda 21.12'yi sık sık görüyorsanız, evliyseniz veya hayatınızda birisi varsa, aranızdaki bağın oldukça güçlü olduğunu veya ona karşı duyduğunuz hislerin karşılıklı olduğunu anlayabilirsiniz.