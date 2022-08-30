Deren Talu son paylaşımıyla büyüledi! 'Annesinin kızı' dedirtti!

Manken, sunucu ve eski Türkiye güzellerinden Defne Samyeli'nin kızı Deren Talu sosyal medyadaki paylaşımlarıyla takipçilerini büyülemeye devam ediyor. Fiziği, doğallığı ve güzelliği ile tüm dikkatleri üzerine çeken Deren son paylaşımıyla adeta annesini kızı dedirtti.

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Geçtiğimiz günlerde şarkıcılığa soyunan eski Türkiye güzeli Defne Samyeli, çıkardığı 'Abidin' şarkısına çektiği kliple gündeme gelmişti. 25 yaşındaki güzeller güzeli kızı Deren Talu da sosyal medyadaki paylaşımlarıyla gündeme gelmeye devam ediyor. Ünlü sunucunun kızı Talu son paylaşımıyla adeta 'annesinin kızı' dedirtti.

Elle çikolata yedi, yer yerinde oynadı

Daha önce birçok mekanda sahne alan ve oyunculuk, sunuculuk ve köşe yazarlığı yapan Defne Samyeli, şarkı çıkaracağının sinyallerini vermişti. Geçtiğimiz gün 'Abidin' isimli şarkısını hayranlarının beğenisine sundu. Samyeli'nin şarkıya çektiği klipte cesur hareketleri, muhteşem fiziğinin yanı sıra elleriyle çikolata yemesi sosyal medyanın gündemine bomba gibi düşmüştü.

"Annesinin kızı" dedirtti

1991 yılında katıldığı İnter Star’ın güzellik yarışmasında “Türkiye üçüncü güzeli” seçilen Defne Samyeli'nin kızı Deren Tatlu annesi gibi güzelliği ile büyülemeye devam ediyor. Sosyal medyayı oldukça sık kullanan güzel ismin paylaşımlarına adeta beğeni ve yorum yağıyor. Talu'nun son instagram paylaşımı sosyal medyada olay oldu. Deren Talu katıldığı bir gecede giydiği siyah transparan elbisesi ve güzelliği ile takipçilerini büyüledi. Kısa sürede binlerce yorum alan paylaşımın altına takipçileri; "Annesinin kızı", "Cennetten düşerken canın acımadı mı be", "Müthiş güzellik", "Annesinin kızları", "Manası çok derin" gibi yorumlarda bulundu.

İşte Deren Talu'nun o pozları;

Deren Talu kimdir, nereli ve kaç yaşında?

Deren Talu, Magazin dünyasının yakından takip ettiği isimler arasında yer almaya başladı. Sosyal medyada yaptığı paylaşımlarla tüm dikkatleri üzerine çeken güzel isim ile ilgili bilgiler araştırılmaya başlandı. Peki Deren Talu kimdir, nereli ve kaç yaşında? İşte Deren Talu hakkında derlediğimiz bilgiler...

Manken, sunucu ve eski Türkiye güzelli Defne Samyeli 29 Haziran 1995 tarihinde mimar Eren Talu ile dünyaevine girdi. Çiftin bu evlilikten Deren ve Derin adlarında iki kız çocuğu olmuştur. Deren Talu, Kasım 1996 yılında Abd’de dünyaya geldi. Lise eğitimini ENKA Okulları’nda tamamlayan Deren Talu, üniversite eğitimini ise Los Angeles’ta aldı. Manken olmayı isteyen Deren Talu, bu yoldaki ilk adımını Atıl Kutoğlu’nun defilesinde attı. Sosyal medyada paylaştığı cesur pozlar ile takipçilerinin beğenisini toplayan Deren Talu'nun instagramda 400 bine yakın takipçisi bulunuyor.